《香港报摘》--信报9月17日

* 要闻版头条:

--美国推出第三轮量化宽松(QE3)后首个周末,二手楼市热炒,太古城等尺价分别创新高;学者认为,政府上周五推出收紧按揭措施虽有招但无力,认为市况短期内将全面升温,预料至年底前最少升10%.

* 其他:

--内地多个城市爆发反日示威游行,市场人士指,日资百货及超市停业只会影响数天生意,暂时对股价及业务影响不大,一旦示威持续下去,演变成中日贸易战,投资者对避免投资此类股份.永旺(0984.HK)百货母公司吉之岛集团指出,若再受冲击,分店要即时停业并疏散客户及员工.

--市场消息透露,华润置地(1109.HK)正计划于今年内再向母公司收购南宁华润中心,当中包括第5个万象城项目.分析认为,润地今年以来销售成绩理想,手头现金充裕,相信是次行动不需要进行配股集资.

--内地发展商"借壳"成风,去年未能成功收购至祥(0112.HK)的金地集团转移目标,计划"借壳"早前私有化失败的星狮地产(0535.HK),拟斥资16.54亿港元向新加坡星狮集团及腾飞集团收购星狮地产约56.05%股权,完成后将成为星狮最大单一股东.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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