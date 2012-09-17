《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月17日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透香港9月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.751港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高53.51点,或0.4%,报13,593.37点.受助于美联储的第三轮刺激举措.[ID:nSB1780106] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 204.070 3.67 62869 15.817 1.01 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.060 5.94 90078 3.429 1.75 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.800 0.86 144596 83.401 0.24 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.620 2.13 164594 23.057 0.46 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.350 2.56 119250 10.026 1.17 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.590 2.02 40870 7.409 1.36 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.420 1.96 406377 73.510 1.11 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.480 1.50 38089 4.920 0.21 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.360 0.87 289252 13.456 -0.18 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 15.990 5.96 173641 12.394 2.77 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.730 -6.16 46188 5.373 -1.77 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.470 -0.51 7313 3.328 1.16 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.310 -1.98 9114 1.187 -49.50 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.960 3.16 81695 0.304 -0.38 (完) --整理 雷美珍
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。