《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月17日

路透香港9月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.751港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高53.51点,或0.4%,报13,593.37点.受助于美联储的第三轮刺激举措.[ID:nSB1780106] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 204.070 3.67 62869 15.817 1.01 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.060 5.94 90078 3.429 1.75 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.800 0.86 144596 83.401 0.24 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.620 2.13 164594 23.057 0.46 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.350 2.56 119250 10.026 1.17 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 95.590 2.02 40870 7.409 1.36 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 47.420 1.96 406377 73.510 1.11 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 63.480 1.50 38089 4.920 0.21 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.360 0.87 289252 13.456 -0.18 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 15.990 5.96 173641 12.394 2.77 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.730 -6.16 46188 5.373 -1.77 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.470 -0.51 7313 3.328 1.16 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.310 -1.98 9114 1.187 -49.50 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.960 3.16 81695 0.304 -0.38 (完) --整理 雷美珍