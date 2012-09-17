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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 08:45 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月17日

路透香港9月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.751港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收高53.51点,或0.4%,报13,593.37点.受助于美联储的第三轮刺激举措.[ID:nSB1780106]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  204.070    3.67      62869            15.817       1.01
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.060    5.94      90078             3.429       1.75
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.800    0.86     144596            83.401       0.24
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.620    2.13     164594            23.057       0.46
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.350    2.56     119250            10.026       1.17
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   95.590    2.02      40870             7.409       1.36
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.420    1.96     406377            73.510       1.11
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   63.480    1.50      38089             4.920       0.21
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.360    0.87     289252            13.456      -0.18
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   15.990    5.96     173641            12.394       2.77
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.730   -6.16      46188             5.373      -1.77
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.470   -0.51       7313             3.328       1.16
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.310   -1.98       9114             1.187     -49.50
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.960    3.16      81695             0.304      -0.38 (完)

  --整理 雷美珍

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