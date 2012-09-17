《香港报摘》--经济日报9月17日

* 要闻版头条:

--美国第三轮量化宽松(QE3)一出,引爆资金涌入环球资产.多家券商更预测,QE3规模直逼QE1,在资金大挪移的趋势下,投资界看好港股短期反弹有力,年内中线势挑战22,000点.

* 其他:

--联想(0992.HK)月初收购巴西消费电子制造商CCE,首席财务官黄伟明接受专访时称,要成为环球市场领导就一定要准备捕捉环球第三大的市场.他又表示,联想发展国际市场,不会为销量而牺牲利润.

--何猷龙家族增持新濠(0200.HK)股权.新濠宣布,可换股贷款票据持有人Great Respect已按每股3.93港元的换股价行使换股权,共涉及10.34亿元;转换完成后,赌王何鸿燊及一致行动人士的权益将由36.02%升至47.25%.

--金管局上周五推出新一轮按揭监管措施,主力提高俗称第二套房的按揭申请门槛.券商认为,楼市交投将会下降,惟楼价只会暂时调整,而对银行界影响有限,整体力度料不显着.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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