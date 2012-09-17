版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 09:38 BJT

〔香港股市〕开盘升0.6%,地产股不顾金管局紧缩措施上涨

路透香港9月17日电---香港股市周一开盘上扬,受本地地产类股提振,尽管香港金管局收紧多于一个物业的按揭贷款申请,以防范美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新刺激计划引发的资金涌入香港楼市.[ID:nSB1779650]

恒生指数.HSI开盘上涨0.6%,报20,758.5点.恒生国企指数.HSCE亦高开0.6%.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐