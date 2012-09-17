〔香港股市〕开盘升0.6%,地产股不顾金管局紧缩措施上涨

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港9月17日电---香港股市周一开盘上扬,受本地地产类股提振,尽管香港金管局收紧多于一个物业的按揭贷款申请,以防范美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新刺激计划引发的资金涌入香港楼市.[ID:nSB1779650]
恒生指数.HSI开盘上涨0.6%,报20,758.5点.恒生国企指数.HSCE亦高开0.6%.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选