〔港报财经评论〕QE令富者愈富--信报9月17日

QE令富者愈富/ 习广思

四年前,雷曼倒闭,标志的是美国三个泡沫终于大爆破,造成一场金融危机,再席卷全世界.联储局落足猛药,死马当活马医,但QE措施在2009年制造出一株绿芽假象,假象消散后,美国再面对衰退威胁,联储局再给第二剂药,但效力减退.上周六是雷曼倒闭四周年,联储局主席贝南奇再开出第三剂药,对经济效力有多大?对金融市场的影响又有几大?你会关心楼价升多少?金价何时见顶?股价反弹到哪个水平?这些问题都是投资者利之所在,但金融危机过了四年,美国恶疾未见起色,欧洲病入膏肓,中国岌岌可危,世界经济、金融市场在四年间的剧变,以至眼下这剂QE3,可堪一再反思.踏入9月,港股拉阔战线,可幸的是升而非跌.恒指由19,000点边缘急弹,短短7日内,升幅近1,500点.

在欧美两个"无限量"买债大计下,港股升势有余未尽,阴谋论牛熊的话,上周五熊证被屠宰后,不信恒指再上升的看淡的投资者继续买熊,熊证在20,700-21,099点出现,意味 着看好的投资者再屠熊的话,目标上移至21,099点.上周五有近11只蓝筹股见52周新高,但实际上,大市或国企指数表现依然落后.换言之,长期看好的"本地姜"地产股或应再适量减持,尤其是央行"放水",市场将续炒外围出口复苏概念,亦有资金炒作商品主题,两类股份一直是"空军"目标.看淡的投资者仍有资金追买,尤其是与黄金相关的股票,由实金ETF、金矿股或金饰零售股,是短期热钱恩物.无论阁下信与不信,过去两次QE已告知各位股票与经济基础未必有关,更重要的是,难民资金找到一个炒作的合理理由.

尽管在这场QE3大细赌局中,"末日博士"麦嘉华由始至终坚持联储局会一直QE下去,但对于贝南奇终于推出QE3,他并没有高举胜利旗帜,反而狠批贝南奇再推QE3将会摧毁世界.麦嘉华认为,美国将会继续印银纸,贝南奇是银纸机器,就算美国总统候选人罗姆尼当选,击退贝南奇,下一任央行局长亦会继续印银纸,欧洲亦会印银纸,中国亦要印银纸,最终所有纸币都会大幅贬值.虽然股市急升,作为投资者,应该是狂呼,但QE3是世界毒药,麦嘉华深谙QE祸害,较上周所提及的害处,更加一针见血.(B03)

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观察金价炒美元/ 苏子

期待已久的QE3措施终于在上周五FOMC会议结束后出台了,与上两轮QE措施的最大分别是,QE3措施并没有提及买债规模及期限,只表示将一直持续至美国就业市场改善为止,故市场把之视为无设限的大量放水措施,一定会对通胀构成严重威胁,所以QE3措施出台后,市场并未出现反高潮情况之余,高风险资产价格更愈升愈有,美元则在技术走势超卖下仍大幅下挫,即市场已全面Risk On了.虽然相信联储局会在是次议息后有QE3措施出台,但却没料到会是推出一个令市场感到惊喜的无设限大量放水措施,而且此措施实在叫市场难以对高风险资产作出获利回吐决定之余,更只会有信心继续加码增持高风险资产,并同时大手抛售美元.因此,上周五当市场知悉联储局的议息结果后,市场全面看好今年余下时间的股市、多只非美元货币及黄金表现,并同时看淡美元后市的走势,实属正常不过的现象.

截至上周二的CFTC期货仓位报告亦显示,在联储局宣布推出QE3措施之前,不少醒目的大户已率先把早前建立的美元长仓获利回吐,并同时大幅增持美元短仓,故上周美元的净仓位价值已由前一周的正15亿美元,变为接近负62亿美元,反映市场再度明显看淡美元后市的表现.市场是否真的看淡美元后市,最重要是看这些大户认为现水平已下跌不少的美元,仍有多少下跌空间.不要忘记,参与衍生工具炒作的大户也都是只争朝夕的人,他们一旦发现势色不对,必定会把持有的美元短仓平掉,甚至再反手建立长仓.始终联储局推出QE3措施后最终会如何影响市场,市场仍需时间消化.大家目前可以观察本周金价有否足够动力升破1,750-1,800美元阻力区,以及去年11月8日所造的1,802.90美元高位阻力,因为金价自触及1,802.90美元高位后,每次反弹至1,750-1,800美元阻力区时,均会遇上险峻沽压而大幅回落.

上周五金价曾高见1,777.80美元,此高位刚好在1,750-1,800美元阻力区内,若本周在升破此阻力区后,可以迅即升至上述的1,802.90美元高位阻力以上波动及收市,则反映市场真的很担心通胀,故届时其他高风险资产价格自然亦照升如仪,至于美元在金价继续上升下自然是无运行.美汇指数会进一步以单边市形式下破2月29日的78.10低位,非美元货币如欧罗及英镑等亦因此可以继续看高一线.不过,若然本周金价一直乏力破关而上,并且更明显回落至1,750美元以下波动及收市,那便要小心美元会出现超卖反弹的情况.毕竟目前美汇指数的9天RSI指数正处于15的严重超卖水平,技术上看,本周早段美元出现超卖反弹的诱因的确不容抹煞.若本周早段美汇指数反弹至79即市阻力位以上,预料上周五已大幅上升的欧罗兑美元将会掉头回落并下试1.2980/1.3020支持区.(B09)