〔港报财经评论〕港股反弹高度要看A股--经济日报9月15日

港股反弹高度要看A股/ 林瑞芬

FED的"开放式QE3"令港股本周连冲两关,先突破20,000,再破20,500,昨急升582点至20,629收市,大市成交额791亿港元,配合欧、美央行靴子落地后,港股反弹浪渐入佳境,进一步似乎关键落在A股了.FED主席伯南克推此剂QE3非常规武器,火力认真劲,未有令港股出现反高潮走势.简评重点,FED表示将最早加息时间推迟或买按揭债券非意外,但表示将持续证券购买直至就业改善为止,表示有不惜代价的决心,谁说没可能再有QE4、QE5.据资本经济首席美国经济学家Paul Ashworth估计,此次QE3购债规模或高达1.44万亿美元,规模大致相当于QE1.此举,无疑在资产市场上加添一把火,美股周四的反应因此较预期激烈,三大股指抽升1.3%-1.6%等.伯南克此举是在美国总统大选前有如斯壮举,是为助奥巴马一把,还是外围经济真的很麻烦,太糟糕而要双倍注入兴奋剂,那就不得而知.只知火上加油,FED印钞印唔停手.全球实业资产泡沫可能续吹,连香港金管局即时都急出招招架,收紧物业按揭.

伯南克偏颇奥巴马之论未必可信,相反大力出招视为全球合谋刺激经济论较为可信.事关观察到今周韩国、台湾及巴西等地已公布不同形式的刺激经济计划.中国都做紧,但似乎小规模一些,未为降息开绿灯以有所顾忌,恐怕一来是十八大前敏感期.二来是怕房地产业炒风再劲吹所致.由于中国未全发力,大家会见到A股为何如此低迷,上证指数昨都只是升0.6%至2,123,暂未冲出旗形整固势.配合恒指走势图显示,进一步升近2月延伸的下降轨,技术上又到关键位,可能稍事整固.自7月ECB及FED相关暗示后,恒指先升后回,最终ECB排难出招OMT、FED加强QE3剂量,上周才由约19,000而涨,至现水平都是约1,600点,应该可以是未够喉.且按恒指周线阴阳烛图显示,以实体延伸的下降轨确见清晰突破,阳烛而涨,后市守稳20,000,反覆向上.

事实上,观乎美股及德股,早已见股指涨破今年首季高位,恒指若非被A股拖死,现水平近21,800也不为过.由此启示,欧、美大事暂定局,可否随欧、美股市圆好梦,至少回试首季高位密集区21,700-21,800区,重点关键要看A股及中国出招的决心.内银股会是探温计,正如前日论,如果中国内地能确定到十八大召开日期,落实新领导层,对维稳投资者信心望能有提振作用,港股反弹浪再走一程也不为难.(009)

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商品价升,通胀添压/ 余少文

美国和巴西先后推出刺激经济措施,目前要看中国会否出手,但国际商品价格在QE3下显着回升,令中国会再出现输入型通胀的压力,或会左右中国推出刺激经济措施的步伐,只维持降息降准的手段.国企指数昨日急升349点或3.7%,收9,829点,成交额增加至221亿港元,超过86%主板H股随大市走高,尤其黄金股等国际商品股及航运股的升幅最劲.而红筹指数则升109点或2.8%,收4,086点,是四个月以来最高收市价,表现强于国指,成交额80亿港元,石油、汽车、航运股为领涨股.石油股、黄金股、航运股呈强,主要是美国一如预期推出QE3,令美元急跌,支持以美元计价的石油和黄金等价格走高,以及令市场憧憬美国经济有复苏希望,资金自然追捧石油、黄金、航运等股份.只是欧洲、美国、巴西等先后出手刺激经济,对于经济持续下滑的中国,目前仍未有明确的刺激经济政策出台,只是由地方推出基建项目来刺激经济,暂未见成效.

中国几时出招,市场已观望颇长时间,但人民银行只是减息降准,A股的表现也是持续下跌,表现远差于国指,如上证综合指数由6月开始计算,跌幅达8%,也导致投资中国内地的QFII今年首八个月录得亏损.可惜央行到昨日连降准也未见到,似乎中国在现阶段对刺激经济有所保留,或如一直所指要等”十八大”新领导人上场后才出招.然而,美国继续大量放水,美元继续贬值压力上升,即人民币又要回升,对于目前表现差劲的中国内地外贸来看,则是雪上加霜,因为人民币升值会添加出口压力.只是油价和金价在美元贬值下又会继续上升或成为避难所,对中国石油(0857.HK)、中国海洋石油(0883.HK)、紫金矿业(2899.HK)等是利好消息,但有可能对中国内地再造成输入型通胀,从而令中国内地通胀反弹,不排除影响中国推出刺激经济政策的步伐.

当然,美国目前不断产生资产泡沫,会否爆破或几时爆破,没有人知道,只是爆破前往往出现大升市,故股民始终要顺势而行,尤其早前引述威廉奥尼尔所指,熊市结束讯号通常会在反弹的七天时间内的第四天出现,成交量急升外,主要指数也升超过1.7%.虽然恒生指数和国指到第五天才出现上述讯号,但奥尼尔曾指出讯号也可能到第十日才出现,只是回升动力相对较弱而已,故不排除国指可以继续反弹,首个阻力当然是10,000点,然后是10,500点.(010)