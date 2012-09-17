〔港报社评〕处理水货客扰民,疏导堵截并行--星岛日报9月17日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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大量中国人涌港购物、走水货,引起区内居民不满,近日网上出现"光复上水站"的运动,号召市民表达不满,结果一度引发混乱.中国人流大举涌港,令设施不敷应用,当局必须尽早作出应对,对民情作出疏导,以免两地误解和分歧加深.
香港社会独特,有不少本身的优点,令到中国人锺情来港.中国需求成为本地经济的保护罩,这个道理大多数市民都会明白和认同,与此同时,中国旅客和消费者持续增加,慢慢不但消化本地剩余的生产力和服务供应,还逐渐出现争夺资源的情况,当情况长期无法妥善解决,就会引起不满情绪.
中国近年制造业兴起,结果是厂商北移,中国消费狂热,香港由于体制优胜,加上有自由港的便利,消费品价廉质优,于是吸引大批中国消费者,从经济利益来说,香港是这类活动的较大得益者,如说要打击,常理应该是中国而不是香港.
现在走水货活动炽烈,引起居民反弹,主要是因为这类边境商贸,赢家是商号、业主、水货客等,本地居民往往并非直接得益者,他们反而因为生活资源被占用而付出代价,他们的不满在经过早前立法会选举摆上公众议程后,就汇集如洪流爆发,造成冲击.
对于区内居民受到水货问题困扰,当局必须加以正视,同时要有战略思维去看待问题.无论是跨境消费、中国人买楼,以至中国学生来港念书,都是未来的大趋势,特区政府如果被边缘化,应对方法必须是疏导而非堵截,在理顺机制的同时,要早日打破瓶颈,因势利导,令中港两地矛盾不致加深.(A06)
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