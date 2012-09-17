〔港报社评〕保钓要坚定,示威宜理性--文汇报9月17日

针对日本以购岛闹剧妄图窃占中国领土钓鱼岛,中国民众自发的保钓游行示威活动连日来掀起高潮.大部分游行示威活动秩序井然,但也发生了一些过激行为,部分示威甚至失控,变质成打砸抢烧等暴行.保钓要坚定,示威宜理性.中国民众抗议日本妄图窃占钓鱼岛,不仅理所当然,而且反映了中国人民保钓的坚定立场 但是,中国民众在表达爱国热情的同时,也要秉持理性、文明、守法的原则,不能诉诸民粹和暴力.真正坚定和理性的保钓,必须向打砸抢烧等暴行说不.

尽管中国那些非理性的、有暴力倾向的反日活动是极少数,但其社会危害却相当大.这些暴力行为,首先让日本右翼找到迷惑与鼓动日本民众的口实,其次给中国社会带来动荡.因此,不能因为爱国,不能以维护国家利益为藉口,抛弃法律,伤害其他公民的合法权益.丢弃法律与文明的爱国,是愚蠢有害的暴徒行为.理性爱国才是一种真正强大的软实力,才能真正扞卫国家和民族的尊严.

各地政府和警方也要坚决履行维护法治的责任,维持好社会秩序,在以爱国之名实行违法犯罪行为出现之时,必须依法果断采取措施,及时予以制止,确保社会正常秩序,确保公民人身安全和合法财产不受侵犯.

保钓是持久战,中国维权之路还很长.这不仅是中日乃至中美硬实力的较量,也是软实力的较量.中国一方面在钓鱼岛主权上寸步不让,一方面在硬实力和软实力方面不断提升,日本窃占钓鱼岛的图谋就必然失败.(A03)