〔港报社评〕非常时期须非常手段暂时限制外地人炒楼--明报9月17日

美国推出没定规模的QE3后香港随即收紧按揭,但香港过去多次收紧按揭甚至开征额外印花税,均只能对楼市起一时之效,增加供应亦远水救不了近火,这次金管局收紧按揭,长远而言效果成疑.面对这非常时期,香港需要非常的手段,美国联邦储备局一日实施极端的零息及印钞政策,港府就应考虑实行一定程度的限制外来资金买楼措施,阻止外来热钱炒高香港楼市,但港府须表明一旦美国的极端措施结束,香港的非常手段也会结束,避免长远地破坏香港自由市场的根基.

近年香港与中国经济联系愈见紧密,经济处于上升周期,但碍于联汇的羁绊,香港被迫跟随美国的超低息政策,结果令资产价格火上加油,这次美国推出QE3,既无定出上限,也无说何时终止,其产生的游资可能远多于前两轮QE,长远而言将令香港楼市泡沫愈吹愈大,他日美国息口回升,香港楼市泡沫爆破,后果将甚为严重.香港经济目前正处于一个非常时期,美国为求自保不惜采取非常手段疯狂印钞,香港也应采取较非常的手段,在这段时间实施限制外来资金买楼的政策,尽力避免香港楼市被外来热钱再次炒高.

当然,外来资金只是楼市被炒起的其中一个因素,本地炒家的市场占有率仍然十分高,限制外地人买楼只是众多应考虑的措施之一.这次QE3最终会产生什么后果还未能确定,港府应有两手准备,若然楼市真的再次失控急升,除了限制外来买家入市外,必要时更可提高特别印花税税率及延长征收年期,甚或考虑提高收租业主的物业税,多管齐下,遏止楼价再升.

自由经济是香港的根基,任何政策若被误解为对香港自由经济体系造成重大冲击,都必须小心谨慎研究,避免向市场发出错误信息,影响香港的营商环境及国际声誉.只要政府明言限制外来人买楼只属有时限的非常手段,一旦美国放弃疯狂印钞后政策便将立即取消,相信对香港自由经济形象的影响会非常轻微.(A04)