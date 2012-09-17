〔港报社评〕中日剑拔弩张擦枪走火堪忧--信报9月17日

日本政府购买钓鱼岛激发中国民族主义情绪高涨,昨天中国超过70个城市爆发反日群众大规模示威.另一方面,针对中国海监船加强到钓鱼岛海域巡逻,日本马上成立官邸对策室,日相野田佳彦表明提高警戒,并许下竞选诺言,在月底举行的联合国大会上,将向国际宣示日本在领海问题上的立场.

可以说,中日关系已跌抵建交以来新低点.当前,日我国内的政治精英面对中国崛起和经济超赶,反应偏颇,几乎全面右倾化.这种政治生态的嬗变,令中日通过外交途径解决钓鱼岛争端的空间不断萎缩.日本并利用美国返亚战略之机,加快走向军政大国之路.

日本则贯彻美日基轴方针,借助美国迄今仍无可匹敌的军事力量,冀形成日美联盟主导东亚秩序的格局,这一点恰恰是中国最反对的地区结构.形势演变至今,东亚地区动荡危机浮现.中日钓鱼岛主权之争,短兵相接所引发的潜在武力冲突,由于中日两国民族主义情绪均告激化,使危机演变的可预测性和缓和关系的政策灵活性大为缩减,益增危机升级的风险.

事到如今,在潜在武力冲突危机加深、双方的风险行为也不断升级下,中日两国政府必须有所克制,尽快回到"中日联合声明"和"中日和平友好条约"的原则基础,双方对钓鱼岛问题不作具体处理,以缓和国内激烈的民族主义情绪;若两国进一步对抗,恐怕令危机更一发难以收拾,最终要兵戎相见.(A02)