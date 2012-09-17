《香港报摘》--其他报纸重要消息9月17日

* 明报:

--获悉已有窝轮(warrant,认股权证)商与最早推出A股ETF的华夏基金沟通,双方正在讨论推出相关产品的可行性,预计以华夏沪深300指数ETF(83188.HK)为标的首只A股ETF窝轮,最快可在今年年底推出.

* 星岛日报:

--近期香港人民币定存息率愈抢愈高,业界人士表示,由于香港人币定存利率持续攀升,料食息一族势将人民币存款回流香港.

* 苹果日报:

--中慧国际控股(1143.HK)宣布以现金总代价3,500万港元收购分销无线产品的Fargo Telecom 95.3%股权.其中1,500万美元认购配发新股,预计月底前完成,其后再分两阶段认购余下权益.

* 东方日报:

--沽空机构Citron创办人Andrew Left接受专访时称,直言中美两国文化差异难成会计准则差异藉口,目前中资企业在财务上最大问题是诚信及透明度,"只要企业能够维持透明度,我对中国人经营生意的手法没有意见".

* 文汇报:

--香港机管局公布,8月份香港机场的客运量及飞机升降量,再创单月新高.其中客运量较去年同年升3.9%,达破纪录的520万人次;飞机升降量亦达30,470架次,同样刷新纪录.

* 大公报:

--美国推出第三轮量化宽松措施(QE3)后首个周末,香港二手交投量显着飙升,美联物业数据显示,10大屋苑过去两日合共录得39宗成交,按周急升七成.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 李珊珊; 审校 屈桂娟

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