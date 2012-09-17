〔人民币衍生品〕港交所人民币期货首日下跌,反应长期趋势看贬

路透香港9月17日电---香港交易所(0388.HK)人民币兑美元期货<0#HCUS:>周一首日交易全线下跌.市场人士称,中国出口不振,至年底前人民币仍看贬,但幅度因美元在祭出第三轮量化宽松(QE3)偏疲而受限.

本地时间上午9:51时,10月美元兑人民币合约HCUSV2升0.0191元至6.3340元人民币,开盘报6.3345元人民币;同时间,香港离岸市场人民币兑美元即期CNH=报6.3180/12.

一香港台资银行交易员说,"中国的经济情况还是不太好,人民币到年底之前都还会是偏贬值,但是也不会贬太多...我们现在也让客户逢低建立一些部位."

他表示,国际美元在美联储(FED)实施QE3后走跌,多少提供其他货币支持.然而,"人民币跟其他的货币不一样",比起韩圜、台币,人民币受美元疲软的连动性较低.

以现时成交行情来看,明年9月到期的美元兑人民币合约HCUSU3报6.4502元人民币,也反映出市场看跌心态.

美元兑一揽子货币周一亚洲盘初徘徊在七个月低点附近,但兑普遍走软的日圆已收复部分跌幅,美元指数.DXY报78.878,周五时曾跌至2月底以来最低的78.601.美元指数与7月触及的24个月高位84.100相较,已经下跌的约6%.[ID:nSB1780286]

今日上市的是首支在交易所买卖并以人民币交收结算的美元/人民币货币期货产品.合约最长为一年,以交易时间自上午9:00至下午16:15.[ID:nSH0113535]

随着人民币逐步走向国际化,市场对于相关产品需求最来最高,全球主要交易所之一--芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)上周也宣布在第四季推出离岸人民币期货,目标资产管理及基金经理等投资者.[ID:CH0115175](完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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