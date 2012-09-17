〔投行观点〕摩根大通调升港交所评级至"增持",因预期港股交投回升

路透香港9月17日电---投行摩根大通的报告称,将香港交易及结算所有限公司(0388.HK)的投资评级由"中性"调升至"增持",因预期港股交投回升.

报告称,港交所的估值依然偏高,故维持目标价每股125港元;惟该行相信港股每日成交金额将维持在超逾600亿港元的水平,因而令港交所受惠,并推动股价走高.

港交所周一早盘初段一度急涨逾4%,触及122.9港元的逾4个月高位.香港时间10:47,该股涨2.46%,报120.9港元;跑赢大市恒生指数.HSI0.15%升幅.

美国第三轮量化宽松措施(QE3)令市场走势变得明朗,上周五港交所收涨逾7%,其多只认股权证(窝轮)录得较大升幅,显示出投资者对港股后市重拾信心.[ID:nSH0115265]

第二季度香港主板每日平均成交金额为357亿港元,较第一季447亿港元明显萎缩.

今早港交所的认股权证仍见活跃,其中港交麦银二一零购14948.HK录得逾40%升幅.(完)

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