《香港重要政经日程》--9月17日-9月24日

香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月17日(周一)
-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 美即控股(1633.HK)公布全年业绩.
-- 时代集团控股(1023.HK)公布全年业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布全年业绩.
--11:00 中青基业(1182.HK)特别股东大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)年度及特别股东大会.
--11:00 茂盛控股(0022.HK)年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月18日(周二)
-- 海王集团(0070.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2012年6-8月失业率数据.
--16:30 公布7月物价和外贸数据.
--10:00 金宝通(0320.HK)年度股东大会.
--11:00 威华达控股(0622.HK)特别股东大会.
--09:30 权智(国际)(0601.HK)年度股东大会.
9月19日(周三)
-- 佳讯控股(0030.HK)公布年度业绩.
-- BOSSINI INT'L(0592.HK)公布年度业绩.
--09:30 广州药业股份(0874.HK)在广州召开特别股东大会.
--10:00 优派能源发展(0307.HK)年度股东大会.
--12:15 汇多利(0607.HK)年度股东大会.
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)年度股东大会.
9月20日(周四)
-- 亚太资源(1104.HK)公布全年业绩.
-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.
-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布8月消费物价指数.
--16:30 公布6月就业统计数据.
--10:00 平安保险(2318.HK)在深圳召开特别股东大会.
9月21日(周五)
-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.
-- 众彩股份(8156.HK)公布全年业绩.
-- 科瑞控股(8109.HK)公布全年业绩.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)年度股东大会.
--10:00 超越集团(0147.HK)年度和特别股东大会.
--09:00 中国罕王(3788.HK)特别股东大会.
*9月24日(周一)
-- 普拉达(1913.HK)中期业绩公布.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东周年大会.
--10:00 天行国际(0993.HK)股东特别大会.
--11:30 安宁控股(0128.HK)股东特别大会.
--14:00 东江环保(0895.HK)于深圳举行临时股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。