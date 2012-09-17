〔香港个股〕华地国际称其内地日式百货店遭保钓人士破坏,损失数百万元

路透香港9月17日电---中国百货商店和超市连锁经营商--华地国际控股有限公司(1700.HK)周一称,其于内地的日式百货店及超市遭保钓人士破坏,损失约数百万元人民币,预计有关店铺需要一个星期才能恢复经营.

华地国际在联交所一份声明中称,其于浙江省长兴县长兴八佰伴百货及大统华店的部分门窗、柜位及商品,于9月15日的保钓行动中遭到过激人士破坏,造成的损失预计约数百万元人民币.公司的其他店铺则处于正常经营状态.

"公司预计需要一个星期才能恢复长兴八佰伴百货店及大统华店的经营."公告并称,两店处于同一物业,并于今年8月开业.该公司还于长江三角洲多个城市经营八佰伴百货店.

随着钓鱼岛事件不断升温,近日中国内地民众反日情绪高涨,周末期间多个城市出现示威游行,部分日资及日式百货店遭到破坏.

华地国际股份午盘初段微跌0.79%,报3.75港元.(完)

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