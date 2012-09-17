〔香港经济〕贸发局下调今年香港出口增长预测,由原来的1%调低至负1%

路透香港9月17日电---香港贸易发展局周一表示,下调今年香港出口增长预测,由原来的1%调低至负1%,反映各主要行业及市场的出口信心转趋负面.

此外,"贸发局出口指数"由第二季的47.2下跌至第三季的35.3点,为自2009年第二季以来最低,受累买家需求疲弱、汇率走势不利和市场竞争激烈等因素.

虽然出口情绪趋负面,但根据贸发局的最新调查颢示,香港仍领先新加坡和上海等区内竞争对手,成为企业首选的"亚洲核心商业区"(CBD).

据贸发局上半年进行的"亚洲核心商业区调查",于区内10个城市访问了超过500名总部设于亚太区或经营地区业务的高级商业行政人员,超过一半受访者认为,香港是CBD的首选.在CBD必须具备的10项功能中,受访者认为最重要的依次为行销和采购平台、通往亚洲市场的门户和金融及集资中心,香港在这三项功能中,均获得过半数受访者认为是首选地方.

香港的出口形势自6月份以来再度转差,7月的出口值按年下跌3.5%.[ID:nSH0113893]

"贸发局出口指数"反映港商最新的出口表现,以及他们对短期出口前景的展望.当指数低于50,显示该季整体出口情绪偏向悲观,短期内香港出口可能收缩.(完)