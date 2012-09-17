〔香港个股〕东方海外称下月中起上调东南亚至澳洲航线运费

路透香港9月17日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)周一宣布,将上调往来东南亚至澳洲航线的运费,每个标准箱(TEU)升200美元,由10月15日起生效.

东方海外在公司的网页公告上述运费调整.涉及调整运费的东南亚国家包括新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、柬埔寨、菲律宾、印度次大陆和中东.

对上一次东方海外是于今年8月上调东南亚至澳洲航线的运费,当时每TEU调高300美元.

东方海外今天收高2.55%,报46.3港元,过去一个月该股累计下滑7.8%.(完)

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