〔香港个股〕东方海外称下月中起上调东南亚至澳洲航线运费

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透香港9月17日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)周一宣布,将上调往来东南亚至澳洲航线的运费,每个标准箱(TEU)升200美元,由10月15日起生效.
东方海外在公司的网页公告上述运费调整.涉及调整运费的东南亚国家包括新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、柬埔寨、菲律宾、印度次大陆和中东.
对上一次东方海外是于今年8月上调东南亚至澳洲航线的运费,当时每TEU调高300美元.
东方海外今天收高2.55%,报46.3港元,过去一个月该股累计下滑7.8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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