〔中国金融〕"十二五"期间金融业发展增速将快于GDP增速--规划

路透9月17日电---中国人民银行周一发布金融业"十二五"(2011-2015年)规划,提出主要发展目标,预期金融服务业期间的增加值增速将高于国内生产总值(GDP)增速,占GDP比重将保持在5%左右.

央行特别提出,十二五期间,社会融资规模要保持适度增长,到"十二五"期末,非金融企业直接融资占社会融资规模比重要提高至15%以上.而"十一五"期间,这一比重为11.08%.

规划并提出,十二五期间,市场在金融资源配置中的基础性作用进一步增强.利率市场化改革取得明显进展,人民币汇率形成机制进一步完善,人民币跨境使用稳步扩大.

"在信息监测及时有效、风险可控的基础上,人民币资本项目可兑换逐步实现."报告并称.

其他目标还包括:坚持金融服务实体经济的本质要求,确保资金投向实体经济,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱,防止出现产业空心化现象;系统性金融风险防范预警体系、评估体系和处置机制进一步健全,存款保险制度等金融安全网制度基本建立.

对于具体的的政策着力点,"十二五"规划指出,首先是完善金融宏观调控.优化货币政策目标体系,更加突出和重视保持物价总水平基本稳定的目标.构建逆周期的金融宏观审慎政策框架.完善货币政策的传导机制,丰富金融宏观调控工具和手段.

其次要着力推动经济结构调整.通过健全金融机构体系和市场体系、增强金融服务能力,推动经济结构调整和经济发展方式转变.支持国家创新体系建设,加强对科技创新的金融支持,促进新能源、新材料等战略性新兴产业创新发展.支持绿色发展,加快构建绿色金融体系,推动节能减排.

"逐步建立碳排放交易市场,促进低碳金融发展."规划称.

规划并指出,要发挥利率、汇率和外汇管理等金融政策在促进国际收支平衡中的重要作用;进一步推进利率市场化和汇率形成机制改革;优化投融资结构,丰富货币市场和资本市场金融投资工具,推动发展金融衍生产品市场,疏通投资渠道,提高金融投资的安全性、流动性和盈利性,增加居民财产性收入.

政策着力点还包括建立和完善银行体系与资本市场之间的"防火墙",防止风险跨业传染;规范系统重要性金融机构行为,避免因过度发展造成"大而不能倒"问题.

该规划共分为九章,由人民银行会同银监会、证监会、保监会、外管局等共同编制.(完)