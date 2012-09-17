〔人民币衍生品〕港交所人民币期货全线收低,首日成交清淡(更新版)

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* 首支可交收人民币期货上路

* 收盘人民币合约价格全线走贬

* 首日交投如预期清淡

* 市场预期短期偏弱

路透香港9月17日电---全球首支可交收的人民币兑美元期货<0#HCUS:>周一上路,合约价格收盘全线走跌,因市场预期中国经济减速令人民币汇价仍居于弱势.然而,国际美元偏疲以及市场等待中国领导换届后新政策出炉,令现货市场买盘意愿浮现,预计离岸人民币现货及期货后市均将呈区间波动.

这支由香港交易所(0388.HK)推出的人民币/美元期货,今日开盘后即缓步走低.交易员及策略师指出,中国出口不振令人民币仍看跌,但看贬的气氛较一两个月前缓和许多,部分人士也开始逢低建仓,短期现汇低档先看6.34-6.35元人民币.

"人民币一面倒地预期贬值的想法已经结束,当然短期间内也不太可能变成升值."时富金融执行董事郑文彬说,"现在走势比较难说,一方面欧洲情况比较稳定,美国也有QE3(第三轮量化宽松);再者,也要看中国新任领导人会有什么样的措施."

一香港台资银行交易员则表示,"中国的经济情况还是不太好,人民币到年底之前都还会是偏贬值,但是也不会贬太多,...我们现在也让客户逢低建立一些部位."

收盘时,近月的10月美元/人民币合约HCUSV2报6.3358元人民币,升0.0209元,成交37手;成交量最大的12月合约HCUSZ2收报6.3665元人民币,升0.0516元,成交82手.

本地时间下午5:00,香港离岸市场人民币兑美元即期CNH=报6.3225/55,今日定盘价CNHFIX=为6.3210,上日为6.3235.

**首日如预期成交清淡**

今日全线7只合约共成交415手合约(一手为10万美元).市场人士指出,机构投资者倾向较具弹性的远期市场,而目前缺乏人民币升值预期,也较难吸引散户型投资者.

"成交量低是可以预期的,"一亚系银行外汇交易员说,"我认为个人和小的客户还没有准备好,大的客户或是银行间,店头市场更为有效率也比较成熟,没有必要在这个时候跳进来."

该名交易员指出,美联储(FED)实施第三轮量化宽松(QE3)若能提振美国需求,将有助于出口,但目前具有中国领导换届不确定性,再加上近期中国与日本之间的争端,人民币短期内将处于窄幅波动.

上述台资银行交易员也表示,国际美元在后走跌,多少提供其他货币支持.然而,"人民币跟其他的货币不一样",比起韩圜、台币,人民币受美元疲软的连动性较低.

法国农业信贷银行策略分析师张淑娴则指出,未来人民币期货走势可能受人民币远期合约牵引,后者市场同时受到人民币走势看法以及市场流动性综合影响.近期美元/人民币远期曲线上升主要受到流动性偏紧影响,不全然因人民币看贬所致.

在FED祭出QE3后,美元兑多数货币仍走跌,英镑兑美元周一持于四个月高位附近,韩元兑美元KRW=收在六个月高位.

今日上市的是首支在交易所买卖并以人民币交收结算的美元/人民币货币期货产品,合约最长为一年.交易时间自上午9:00至下午16:15,中间不设休憩;交易所并表示,未来计划延长交易时间至晚间11点.[ID:nSH0113535]

随着人民币逐步走向国际化,市场对于相关产品需求最来最高,全球主要交易所之一--芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)上周也宣布在第四季推出离岸人民币期货,目标资产管理及基金经理等投资者.[ID:CH0115175](完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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