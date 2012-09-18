《香港报摘》--信报9月18日

* 要闻版头条:

--港交所(0388.HK)推出的全球首种在交易所买卖的人民币期货,首日挂牌成交淡静,仅录得415张成交合约.有市场人士认为,昨天的成交规模反映投资者对人民币期货存在一定兴趣,但亦有厂家表示,较倾向透过银行提供的产品对冲人民币汇率风险,对港交所买卖的人民币期货兴趣一般.

* 其他:

--据国家外汇管理局文件显示,嘉实国际在上个月底已取得20亿元人民币RQFII额度,意味着嘉实的RQFII ETF即将面世;另一方面,上周刚公布加额20亿元人民币的南方A50(82822.HK),市场消息指销售理想,约40%新增额度已获得订单.

--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)企业银行行政总裁Mike Rees认为,市场目前仍具有潜力,若配合集团的策略,企业银行经营盈利2016年高达100亿美元,较去年底的52亿美元倍增.

--美国第三轮量化宽松(QE3)势将推高商品价格,俄铝(0486.HK)指铝价可重返2,300美元;市场传言现任主席张震远辞任,俄铝行政副总裁Oleg Mukhamedshin仅重申张震远仍为主席,但也称其公务繁多,其他不便置评.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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