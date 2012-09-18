《香港报摘》--信报9月18日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 要闻版头条:
--港交所(0388.HK)推出的全球首种在交易所买卖的人民币期货,首日挂牌成交淡静,仅录得415张成交合约.有市场人士认为,昨天的成交规模反映投资者对人民币期货存在一定兴趣,但亦有厂家表示,较倾向透过银行提供的产品对冲人民币汇率风险,对港交所买卖的人民币期货兴趣一般.
* 其他:
--据国家外汇管理局文件显示,嘉实国际在上个月底已取得20亿元人民币RQFII额度,意味着嘉实的RQFII ETF即将面世;另一方面,上周刚公布加额20亿元人民币的南方A50(82822.HK),市场消息指销售理想,约40%新增额度已获得订单.
--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)企业银行行政总裁Mike Rees认为,市场目前仍具有潜力,若配合集团的策略,企业银行经营盈利2016年高达100亿美元,较去年底的52亿美元倍增.
--美国第三轮量化宽松(QE3)势将推高商品价格,俄铝(0486.HK)指铝价可重返2,300美元;市场传言现任主席张震远辞任,俄铝行政副总裁Oleg Mukhamedshin仅重申张震远仍为主席,但也称其公务繁多,其他不便置评.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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