《香港报摘》--经济日报9月18日

* 要闻版头条:

--港股攀得高位,资金转炒细价股,气氛继续热闹.瑞银认为香港大蓝筹强势可持续至年底,随着资金流大增、强劲的劳动市场、内地大规模旅客到港澳消费、房屋政策未见风险以及中资股起飞,年底前料可带领港股第四季表现.

* 其他:

--美国的第三轮量化宽松措施(QE3)令香港楼市再次升温,港府消息指,正密切监视有关情况,特别是QE3是否令大量热钱流入香港,若有需要,会针对楼市再出招.

--建行(0939.HK)新闻发言人否认拟千亿港元进行欧洲并购;有分析认为,建行虽有能力出资过千亿元收购,但以目前外围形势,此举可能性不大.

--金管局昨公布第二季信用卡业务数据,期内,在市面流通的信用卡总数为1,700万张,按季增1.8%,按年增7%;总交易量为10,640万宗,较上一季升2.8%,按年升8.2%;交易总额则为1,122亿港元,较上一季减少7.4%,按年则增6.3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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