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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:37 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月18日

路透香港9月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7519港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收低40.27点,或0.3%,报13,553.1点.因油价重挫拖累能源股.[ID:nSB1782438]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.830    1.35      49001            16.033      -1.27
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.700   -3.26      59760             3.318      -0.37
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.370   -0.80     170157            82.744       0.36
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.800   -1.84      78651            22.636      -0.94
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  127.790   -1.21      36378             9.906      -0.84
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   92.370   -3.37      29017             7.160      -0.41
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.310   -0.23     229209            73.348      -0.14
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   61.700   -2.80      22343             4.783      -0.56
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.000   -2.07     176900            13.178      -0.62
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   15.950   -0.25     275810            12.364       0.85
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.280   -1.62      41537             5.287      -1.37
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.050   -1.96       5202             3.264       0.42
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.080   -1.50       7951             1.169     -48.95
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.900   -3.06      67139             0.295      -1.81 (完)

  --整理 雷美珍

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