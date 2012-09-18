《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月18日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透香港9月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7519港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低40.27点,或0.3%,报13,553.1点.因油价重挫拖累能源股.[ID:nSB1782438] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.830 1.35 49001 16.033 -1.27 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.700 -3.26 59760 3.318 -0.37 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.370 -0.80 170157 82.744 0.36 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.800 -1.84 78651 22.636 -0.94 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.790 -1.21 36378 9.906 -0.84 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 92.370 -3.37 29017 7.160 -0.41 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.310 -0.23 229209 73.348 -0.14 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.700 -2.80 22343 4.783 -0.56 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.000 -2.07 176900 13.178 -0.62 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 15.950 -0.25 275810 12.364 0.85 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.280 -1.62 41537 5.287 -1.37 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.050 -1.96 5202 3.264 0.42 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.080 -1.50 7951 1.169 -48.95 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.900 -3.06 67139 0.295 -1.81 (完) --整理 雷美珍
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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