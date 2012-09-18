〔香港个股〕北京发展拟收购内地垃圾发电业务,涉资高至5.35亿美元

路透香港9月18日电---从事资讯科技业务的北京发展(香港)有限公司(0154.HK)周二称,该公司拟收购一家于内地从事垃圾焚烧发电业务的公司全部权益,代价总额初步为5.3-5.35亿美元.

北京控股(0392.HK)旗下的北京发展公告称,已于周一与卖方--中国绿色能源有限公司就是项交易签订框架协议,北京发展将透过发行代价股份及/或可换股债券支付有关代价.中国绿能为独立第三方,据北京控股与中国绿能厘定,在可能收购事项完成后,北京控股维持在北京发展控股股东或单一最大股东地位.

中国的城镇居民生活水平不断改善,城市废物产生量势将与日俱增,垃圾焚烧发电是当前主导的垃圾处理方式.北京发展指出,"优惠的财税补贴、稳定的上网电价,本公司相信垃圾发电项目既有规模成长性,又具有收益稳定性."

北京发展拟按每股1.13港元作为代价股份的发行价及可换股债券的最初换股价,而该价格较其股份过去20个交易日平均收市价1.199港元折让约5.75%.

其股份周一收报1.32港元,过去一个月累计涨逾5%.

北京控股为北京市政府直属企业.(完)

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