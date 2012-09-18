〔香港个股〕北京发展拟收购内地垃圾发电业务,涉资高至5.35亿美元

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透香港9月18日电---从事资讯科技业务的北京发展(香港)有限公司(0154.HK)周二称,该公司拟收购一家于内地从事垃圾焚烧发电业务的公司全部权益,代价总额初步为5.3-5.35亿美元.
北京控股(0392.HK)旗下的北京发展公告称,已于周一与卖方--中国绿色能源有限公司就是项交易签订框架协议,北京发展将透过发行代价股份及/或可换股债券支付有关代价.中国绿能为独立第三方,据北京控股与中国绿能厘定,在可能收购事项完成后,北京控股维持在北京发展控股股东或单一最大股东地位.
中国的城镇居民生活水平不断改善,城市废物产生量势将与日俱增,垃圾焚烧发电是当前主导的垃圾处理方式.北京发展指出,"优惠的财税补贴、稳定的上网电价,本公司相信垃圾发电项目既有规模成长性,又具有收益稳定性."
北京发展拟按每股1.13港元作为代价股份的发行价及可换股债券的最初换股价,而该价格较其股份过去20个交易日平均收市价1.199港元折让约5.75%.
其股份周一收报1.32港元,过去一个月累计涨逾5%.
北京控股为北京市政府直属企业.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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