《香港报摘》--其他报纸重要消息9月18日

* 明报:

--由港铁(0066.HK)代理的西铁元朗朗屏站(北)项目,即日起至下月15日进行招标,项目虽限量及限尺,但月初仍接获16份意向书.除了长实(0001.HK)和新地(0016.HK)等大型发展商外,多年未有投得官地的恒隆地产(0101.HK)亦有递交意向书.

--中国金石(1380.HK)自去年3月上市以来是非不绝,管理层几乎面目全非.大股东日前更据称被交银国际申请清盘,令其股价昨日一度急跌近两成,午后更宣布停牌.公司负责人称,对大股东的事情并无意见.

* 星岛日报:

--瑞信唱淡思捷(0330.HK),预测核心盈利将按年大跌87.5%至2.95亿港元,称欧洲汇价对其不利,且更进取的折扣优惠将令毛利率下跌2.1个百分点,故看淡其业绩.

* 苹果日报:

--星展(香港)东北亚区私人银行业务主管忻依文表示,近10年香港私人银行急速发展,已接近饱和状态,导致行业竞争异常激烈;星展有意扩大内地私人银行业务规模,但靠购并扩大版图的机会不大.

* 东方日报:

--时代集团(1023.HK)上市后首份全年业绩亮丽,股东应占溢利按年升26%至3.81亿港元,派末期息0.20港元,属上市后首次派息,股价受激励而收升逾7%.

* 文汇报:

--力宝投资追踪"力宝专选中港地产指数"的ETF将于下周三上市,基金每股约30港元,组合包括35家内地及本港的大、中、小型股及地产信托基金,比例则是内地及香港各占40%、60%.

* 大公报:

--恒生银行行政总裁李慧敏称,美国第三轮量化宽松(QE3)对资产升值带来压力,金管局相应措施可平衡QE3影响,并称该行按揭业务以用家为主,按揭上限缩短至30年影响轻微.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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