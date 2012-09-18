《香港报摘》--其他报纸重要消息9月18日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 明报:
--由港铁(0066.HK)代理的西铁元朗朗屏站(北)项目,即日起至下月15日进行招标,项目虽限量及限尺,但月初仍接获16份意向书.除了长实(0001.HK)和新地(0016.HK)等大型发展商外,多年未有投得官地的恒隆地产(0101.HK)亦有递交意向书.
--中国金石(1380.HK)自去年3月上市以来是非不绝,管理层几乎面目全非.大股东日前更据称被交银国际申请清盘,令其股价昨日一度急跌近两成,午后更宣布停牌.公司负责人称,对大股东的事情并无意见.
* 星岛日报:
--瑞信唱淡思捷(0330.HK),预测核心盈利将按年大跌87.5%至2.95亿港元,称欧洲汇价对其不利,且更进取的折扣优惠将令毛利率下跌2.1个百分点,故看淡其业绩.
* 苹果日报:
--星展(香港)东北亚区私人银行业务主管忻依文表示,近10年香港私人银行急速发展,已接近饱和状态,导致行业竞争异常激烈;星展有意扩大内地私人银行业务规模,但靠购并扩大版图的机会不大.
* 东方日报:
--时代集团(1023.HK)上市后首份全年业绩亮丽,股东应占溢利按年升26%至3.81亿港元,派末期息0.20港元,属上市后首次派息,股价受激励而收升逾7%.
* 文汇报:
--力宝投资追踪"力宝专选中港地产指数"的ETF将于下周三上市,基金每股约30港元,组合包括35家内地及本港的大、中、小型股及地产信托基金,比例则是内地及香港各占40%、60%.
* 大公报:
--恒生银行行政总裁李慧敏称,美国第三轮量化宽松(QE3)对资产升值带来压力,金管局相应措施可平衡QE3影响,并称该行按揭业务以用家为主,按揭上限缩短至30年影响轻微.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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