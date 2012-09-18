〔香港股市〕恒指盘初跌0.2%,受中资房地产和能源类股的疲势拖累

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透香港9月18日电---香港股市周二盘初下滑,中资房地产和能源类股成为百分比跌幅较大的股票,拖累恒生指数脱离5月初以来的最高位.
恒生指数.HSI盘初下滑0.2%,报20,622.1点.恒生国企指数.HSCE盘初下滑0.4%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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