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货币新闻 | 2012年 9月 18日 星期二 09:31 BJT

〔香港股市〕恒指盘初跌0.2%,受中资房地产和能源类股的疲势拖累

路透香港9月18日电---香港股市周二盘初下滑,中资房地产和能源类股成为百分比跌幅较大的股票,拖累恒生指数脱离5月初以来的最高位.

恒生指数.HSI盘初下滑0.2%,报20,622.1点.恒生国企指数.HSCE盘初下滑0.4%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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