〔港报财经评论〕金融市场乾升现象--信报9月18日

金融市场乾升现象/ 习广思

才不到两个星期前,德国总理默克尔对外说,可以接受欧央行购买短期债,但反对无限量买债.这句话才说没多久,欧央行宣布OMT买债计划,默克尔暗撑,市场已估计默克尔在欧洲整个救市大方向上,开始转呔.到昨日,默克尔再发出一个强而力的讯号,她表示,政治不应该决定欧央行在二手市场上买债数量,这是央行的职责范围.美其名是强调欧央行的独立性,但潜台词是,叫德国国内反对买债的政客收声.然而,默克尔每次在都最后关头妥协,这次到底是真转呔,抑或假转呔?还是像部分芬佬所讲,她开始意识到德国脱离欧罗的代价不菲,妥协救市最终可能赢得较大支持?欧美央行的无限买债,对经济及股市刺激作用有限.常言道"好天斩埋落雨柴",在有限的时间内,炒得几耐是几耐,总有一个你想像不到的理由,令股市突然再跌下来.昨日A股急挫,沪深300指数受压于下坠的50天线,恒指在20,758点高开后,继续屠熊,但及后在A股拖累下急速回落,收报20,658点,上升28点.大市成交额604亿港元,沽空比率8.7%.

香港地产股回软,恒指由汇控(0005.HK)、中海油(0883.HK)及港交所(0388.HK)支撑,QE有利油金商品,但港交所股价只能得个弹字,而QE亦有利海外金融机构,但买渣打(2888.HK)或狮子银行,两只都一样肮脏,前者却较为可取.QE3前黄金投机急增QE3后的金融世界会如何?长远的无人能知,但短期充满许多技术因素,带动股债金汇变动.QE3前,黄金期货的投机性持仓进一步上升,反映资金流不断推高金价.同样情况出现在纽约期油之上,油价在6月跌穿每桶80美元后,投资性净仓持续增加,现时总额已相当接近2月高峰期,虽然央行放水有利商品,但小心一个杀仓,油价有急挫风险.至于汇市,仓位变动亦明显,QE3前夕,美汇净长仓有逐步下降迹象,但以QE3后美汇急跌情况来看,过去一周净长仓总数或进一步下跌.相反,欧罗的反弹,见诸于其净短仓大幅减少,则说明欧罗重上1.3美元水平,实在是补淡仓的技术因素带动居多.

联储局三次QE3后,市场对股票、黄金急速转呔,毕竟最后一支华尔兹能跳多久,实在无人知,基金只有追买而无货可沽.然而,金融危机后四年,英美日名副其实地实行QE,欧洲走了后门做QE,中国不觉意地成功QE,政府及央行不断向市场泵水,却其实,金融市场的流动性,并不见得因此而大增.(B02)

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商品货币升势昙花一现/ 苏子

联储局虽然于上周议息后宣布推出无上限的QE3放水措施,但澳元兑美元竟然未能因此明显受惠,汇价于上周五仅升破上月9日的1.0612高位12点子,至1.0624水平便乏力再升,到最后收市时更显着回落至1.0548水平,与开市价相差只有大约10余点子而已,使到日线图上呈现射击之星的不利形态.昨天亚洲及欧洲市早段,澳元兑美元承接上周五的不利形态继续保持偏弱的走势,更已跌破上周五的1.0524低位,暂时最低曾见1.0510水平.

其实,QE3理应可以对澳元兑美元构成新一轮上升浪,并且在突破上月9日的1.0612高位后,可以企稳之上波动及高收才对,但上周五汇价最后收市时却出现射击之星的不利形态,出现应升不升的古怪现象,担心QE3对商品货币的利好作用可能只是昙花一现,汇价稍后或在市场一片看好声中再次掉头下挫,一旦返回50天SMA的1.04支持关口以下波动及收市,预料跌势将加速.

不过,股市、金价及欧罗虽然在QE3出台后出现劲升的情况.然而,最应该被大幅炒高的澳元却未见出现明显的追落后情况,如此不正常的走势,这是否意味QE3出台后的反高潮情况稍后仍有可能出现?QE3措施理论上会使到原材料价格飙升而令高通胀重燃,结果反而不利企业的营商环境,故担心QE3措施最终未必能刺激美国的失业率显着回落.若然国际大户稍后炒作QE3措施可能对企业引发的负面因素,则环球股市的表现势必受到负面冲击,市场又再Risk Off.一旦出现此情况,相信届时仍然受到欧债危机威胁的欧罗汇价势必回落.本周欧罗兑美元若明显返回上周已经突破的20周保历加通道顶部阻力线以下收市,相信将可扭转自7月下旬开始的上升浪,并返回200周SMA的1.2830支持以下波动.(B10)