〔港报财经评论〕港地产股,长线看好--经济日报9月18日

港地产股,长线看好/ 林瑞芬

正如上周六所言"港股反弹高度要看A股",连印度也出手降存准率,但中国内地全无动静,A股回落.港股昨亦表现牛皮,但小回大涨之势未扭.继巴西央行上周五宣布下调某些现金和定期存款存准率后,印度央行昨公布将存款准备金率下调25个基点至4.5%,但维持利率8%不变.随着欧、美的无限量宽,新兴市场只能奉陪到底.惟过去周末又不见中国内地调整货币政策,更加有中国内地传媒报道,南京"限涨令"再度出台,有楼盘因涨价逾10%被南京物价局驳回升价备案请求,触发内房股回挫拖累股指.上证昨收报2,078,跌2.14%.走势图显示,经昨一挫,稍为破坏上升旗形走势,演化为小双底,就需要守稳2,000.据最新数据显示,央企8月份利润已较7月回升1.1%,比起7月时较6月急跌11.6%有明显改善,只是A股不争气都无法,相信这只是限制了港股反弹浪高度,但就不会终止反弹浪.

央行新一轮量宽竞技赛,以美国为首的指引低息年代起码至2015年才结束,现阶段环境经济未翻身还可控通胀魔,但到翻身触发需求激增时,通胀将恶过厉鬼,存钱收息虽保到本,所收回报则未必追到通胀率.以资产管理角度认为,小量资金投入股票资产博是有需要.在目前中资股比较弱势之下,基金经理选择也可能不多,明显地香港地产股还可寄予厚望.花旗就预计地产股短期获利回吐,此因应QE3而推出的收紧按揭策略,预计在未来3-6个月能遏抑楼价上涨.惟长远来看,新政策有达消除政策风险的阴霾,故可以仍然看好.参考花旗建议,即使话好趁地产股短期真的有回吐时,要把握时机上车,花旗就主要看好恒地(0012.HK),长实(0001.HK),信置(0083.HK)和嘉里建设(0683.HK).瑞信也认为,香港地产股短期上升空间已收窄,但中期受惠楼价上升及市场扩大,则仍看好新地(0016.HK)及长实.

上周金管局的收紧按揭政策急推后,市场券商未因此强力看淡地产股,维持看好,尤其中期的.检视其中股份走势,从长实走势图示,已突破2011年延伸下降轨,趋反覆挑战约140港元高位,回试105港元至108港元可以收集,止蚀100港元,昨收报114.1港元.恒隆集团(0010.HK)持续稳守自2011年延伸的上升轨,趋反覆挑战约55港元的高位,止蚀46港元,等回调收集,昨收报50.6港元.恒隆地产(0101.HK)上周突破自2010年延伸的下降轨,反覆趋试至少30港元,突破再看35港元,止蚀25港元,等回调收集,昨收报27.85港元.(009)

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加快利率市场化,内银净息差受压/ 余少文

中国在周末假期始终没有推出刺激经济措施,中国内地股民以行动来表达不满,A股下跌超过2%.而人民银行公布金融业发展和改革十二五规划,料加快利率汇率市场化步伐,增加了内银股净息差压力.国企指数昨日回落48点或0.5%,收9,780点,成交额回落至145亿港元,不足三分一主板H股逆市上升.而红筹指数则跌15点或0.4%,收4,070点,终止了七连升走势,成交额约69亿港元.早前强势的内房股差不多全线下跌,主要是有指南京再推楼市限涨令,令股民担心有其他省市效法.至于表现最差的股份应是保险股,或是A股急跌超过2%,如沪深300指数跌56点或2.5%,收2,258点,令跟A股走势息息相关的保险股差不多全线下跌,又以新华保险(1336.HK)表现最差,其A股跌逾7%.若然中国对推出刺激经济措施仍是拖泥带水,则A股及保险股跌势将未止,持有的中国人寿(2628.HK)可能会被人抛售.

虽然"失踪"一段时间的国家副主席习近平终于露面,消除了政治不明朗因素,乐观来看,中国领导层可以平稳交接,有利在"十八大"后推出刺激经济措施,只是目前如能下调存款准备金率,或可为股市"吊盐水".当然,中国在假期没有减息降准,或是担心会有更多热钱流入中国内地,令外汇占款回升,以及带动中国内地通胀,才采取观望策略,只是美国一直输出热钱,中国如只采取守势,对经济的刺激将会有限.人民银行虽没有减息降准,昨日却公布金融业发展和改革十二五规划,尽管内容并没有新意,都是表示加快金融业改革、完善调控、完善金融运行机制、深化金融对外开放、实施保障机制等过去经常挂在口边的政策.同时要求十二五期间,金融服务业增加值占GDP比重保持在5%左右,而非金融企业直接融资占社会规模比重提高至15%以上,后者目的应是希望增加非金融企业股票和债券融资活动.

而完善金融运行机制中,亦提及稳步推进利率市场化改革和完善人民币汇率形成机制,或是中国落实市场化时间表,从而加快利率和人民币市场化的步伐.其实,央行在今年中两度减息同时开展利率市场化,已令内银股陷于水深火热,因为市场担心净息差收窄而抛售内银股.(010)