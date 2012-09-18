〔港报社评〕车费谘询容易,满足期望困难--星岛日报9月18日

政府正式通知港铁,要求检讨票价调整机制,同时广征民意.政府与大企业高手过招,要对手让步绝不容易,港府在吸纳民意过程,同时要做好期望管理,才能避免出现希望愈大、失望愈大的反效果.

政府发表的谘询文件,提及民间有意见认为,机制应该顾及利润水平、服务表现,以及市民负担能力和接受程度.这些考虑因素,原则上比较周全和公平,但如果新制严重损害港铁股东,管理层一定力抗.政府与港铁达成的票价调整机制协议,不像两家电力公司的管制计画有年期限制,除非政府有类似当年两铁合并的利益利诱,否则港铁不会轻易答应改制.

政府同时要面对建制和泛民政党,提出设立稳定票价基金.两电的稳定电费基金,来自超乎合约准许利润的收益,属于市民多交的电费,并非出自股东口袋.港铁并无最高利润机制,要为其利润水平或票价加幅封顶,殊不容易.

至于有建议基金出自政府收取港铁的股息,或者从透过港铁卖地所分的收益,其实就是出动公帑来津贴乘客,协助港铁降低加幅来减轻公众抗拒.

当局为减轻市民负担,考虑改动港铁可加可减机制,广泛谘询可以让市民表达,避免达成协议后公布惹来反弹,然而,任何加价都不受欢迎,现实中这些愿望却不易达成,如何处理市民意见,又不会被公众觉得政府假谘询,是负责官员最大的挑战.(A06)