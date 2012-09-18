〔港报社评〕两岸联手护渔,宣示钓岛主权--文汇报9月18日

东海休渔期结束,钓鱼岛附近海域是两岸渔民的传统作业区,数以千计的两岸渔船已整装待发前去捕鱼.中国农业部表示,将做好一切出海护渔维权和执法管理的准备.事实上,两岸渔民钓岛捕鱼,合理合法.两岸当局为渔民提供护渔服务天经地义,既维护两岸共同利益,更有力宣示、扞卫对钓鱼岛的主权.两岸更应抓住此次保钓的契机,建立两岸海上协作机制,互相支持配合,使合作护渔保钓制度化、常态化.

钓鱼岛海域渔产丰富,是大陆及中国渔民的传统理想渔场.近年由于日本对在钓鱼岛及周边海域捕渔的两岸渔民作出无理干扰、驱赶,严重影响了两岸渔民的正常生产活动,导致两岸渔民在该海域的渔获大幅下降.两岸当局加强对渔民的保护,防范日方的滋扰,是两岸维护共同利益的现实需要,同时也强硬反制日本侵占钓鱼岛,显示两岸血脉相连,在事关主权领土、民族尊严的大是大非问题上,两岸必将齐心合力、一致对外,肩负起保钓的共同使命.