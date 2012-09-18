〔港报社评〕两岸联手护渔,宣示钓岛主权--文汇报9月18日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
东海休渔期结束,钓鱼岛附近海域是两岸渔民的传统作业区,数以千计的两岸渔船已整装待发前去捕鱼.中国农业部表示,将做好一切出海护渔维权和执法管理的准备.事实上,两岸渔民钓岛捕鱼,合理合法.两岸当局为渔民提供护渔服务天经地义,既维护两岸共同利益,更有力宣示、扞卫对钓鱼岛的主权.两岸更应抓住此次保钓的契机,建立两岸海上协作机制,互相支持配合,使合作护渔保钓制度化、常态化.
钓鱼岛海域渔产丰富,是大陆及中国渔民的传统理想渔场.近年由于日本对在钓鱼岛及周边海域捕渔的两岸渔民作出无理干扰、驱赶,严重影响了两岸渔民的正常生产活动,导致两岸渔民在该海域的渔获大幅下降.两岸当局加强对渔民的保护,防范日方的滋扰,是两岸维护共同利益的现实需要,同时也强硬反制日本侵占钓鱼岛,显示两岸血脉相连,在事关主权领土、民族尊严的大是大非问题上,两岸必将齐心合力、一致对外,肩负起保钓的共同使命.
通过两岸合作保钓护渔,两岸更可建立海上联合互助机制,包括互相交流天气、海洋资讯,开展海上救援合作,共同应对突发事件等,令两岸合作保钓护渔制度化、常态化,不但可对日本构成巨大反制压力,令保钓护渔事半功倍,更可不断积累经验、推而广之地运用到维护南海权益等方面,最终形成一套扞卫中华民族整体和根本利益的成熟模式.(A04)
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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