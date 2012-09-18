〔港报社评〕荒废房策埋祸根,港人蜗居星人安居差距扩大--明报9月18日

在居住问题上,港人普遍羡慕新加坡人,因为他们毋须受住屋问题折磨,与许多港人为了蜗居沦为楼奴比较,新加坡人无疑是太幸福了.星港房策有不同社会功能,虽难直接比较,不过,港人置业环境恶化是事实,特别是曾荫权管治7年以来,荒废房屋政策,使供应严重短缺,形成一个使港人如坐针毡的楼市大泡沫.

曾荫权留下来的楼市烂摊子,无特效药可治,因为土地供应出了大问题,即使现在推出土地,最快也要3-5年才建成楼宇,所以,较早前梁振英政府以短期、中期和长期措施应对楼市,基本上符合实际;不过,短期措施的力度,金管局只要求银行收紧按揭,对遏止炒风效用不大,特别在美国推出QE3后,市场游资充斥可期,香港楼市已经高处不胜寒,若再因为美国乱印银纸,楼价持续上升,则他日泡沫爆破时,香港所承受损害会大到怎样的程度,难以想像.因此,政府应该以非常手段对应此非常时期,打击短线炒家,延长额印年期至5年,甚至仿照新加坡征收外国人买楼税等措施,都是政府要考虑的手段.

另外,期望政府已经成立的长远房屋政策督导委员会,恢复拿出长远房屋发展策略,从人口预测、结构对房屋的需求、工商业发展对土地的需求等,作出长远规划,持续地稳定供应,匡正曾荫权带来的乱局.港人虽然无缘享受新加坡人的宽敞居住空间,但是港人住上相对合理的居所,不应该是奢望,政府有责任满足港人卑微的期望.(A06)