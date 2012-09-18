〔港报社评〕QE加速通胀重临人行放水及早为宜--信报9月18日

美国联储局终于推出QE3,联同较早前欧洲央行推出的"直接货币交易计划",难免加剧全球流动性过剩之势.目前,美国超低利率水平和向市场源源注入流动性,有助强化美国经济自我恢复的能力;与此同时,欧洲央行所推出的购债计划,也大大加强了对西班牙和意大利的保护,防止危机外溢,因而欧美形势最恶劣的情况相信已成过去.反而中国经济目前下行压力挥之不去,输入型通胀压力酝酿升温,势必制约了央行货币政策的灵活性.

可以说,QE3对中国造成的最大的隐忧是加速CPI从低位反弹.当月物价指数反弹成因主要是劳动力成本上升和食品价格上涨所致.另一方面,8月新增人民币贷款逾7,000亿元人民币,高于市场6,000亿元人民币预期,反映货币信贷增量开始回升,在此叠加因素的作用下,CPI反弹势头看来只会变本加厉.

基于QE3的货币宽松带有延后效应,因此,估计到明年初,美国宽松效应传导到中国,届时中国物价上升压力恐怕会进一步加大.一旦通胀持续回升之势形成,则央行进一步降息的空间便大受掣肘.虽然有分析认为,美国推出QE3,从国际资本流动角度看,当欧美经济形势相对稳定下来后,便有机会逆转今年起短期资本流出中国之势,使月度外汇占款由负值转正,央行也不必频密地下调存款准备金率或逆回购,以纾缓市场流动性不足.

然而,国际资本流动未必一如过去两轮宽松般流向当前经济下行的新兴市场.因此,冀望短期资本重新流入中国,人行对冲外汇占款所投入基础货币强化的流动性,数量是否充足令人存疑.但无论如何,在经济下行,而且还需要转换增长方式的政策目标下,中国采取紧缩政策去对冲QE3引发的通胀压力,可以说已无多大余地.

如今通胀回升加剧压力尚未显现,8月全国PPI仍呈下降之势,让央行可把握时机强化货币宽松政策以稳增长.因此,短期来说,QE3出台无损人行适度宽松政策的主调,反而到明年初通胀剧化风险升高之前,设法稳定经济增速,进一步强化货币宽松的环境,更显得有一定的迫切性.(A02)