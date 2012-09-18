《香港重要政经日程》--9月18日-9月25日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月18日(周二)
-- 海王集团(0070.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2012年6-8月失业率数据.
--16:30 公布7月物价和外贸数据.
--10:00 金宝通(0320.HK)年度股东大会.
--11:00 威华达控股(0622.HK)特别股东大会.
--09:30 权智(国际)(0601.HK)年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月19日(周三)
-- 佳讯控股(0030.HK)公布年度业绩.
-- BOSSINI INT'L(0592.HK)公布年度业绩.
--09:30 广州药业股份(0874.HK)在广州召开特别股东大会.
--10:00 优派能源发展(0307.HK)年度股东大会.
--12:15 汇多利(0607.HK)年度股东大会.
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)年度股东大会.
9月20日(周四)
-- 亚太资源(1104.HK)公布全年业绩.
-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.
-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布8月消费物价指数.
--16:30 公布6月就业统计数据.
--10:00 平安保险(2318.HK)在深圳召开特别股东大会.
9月21日(周五)
-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.
-- 众彩股份(8156.HK)公布全年业绩.
-- 科瑞控股(8109.HK)公布全年业绩.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)年度股东大会.
--10:00 超越集团(0147.HK)年度和特别股东大会.
--09:00 中国罕王(3788.HK)特别股东大会.
9月24日(周一)
-- 普拉达(1913.HK)中期业绩公布.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东周年大会.
--10:00 天行国际(0993.HK)股东特别大会.
--11:30 安宁控股(0128.HK)股东特别大会.
--14:00 东江环保(0895.HK)于深圳举行临时股东大会.
*9月25日(周二)
--16:30 8月进出口数据.
-- 实力建业(0519.HK)公布全年业绩.
-- 光汇石油(0933.HK)公布全年业绩.
-- 新世界百货中国 (0825.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.
-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.
-- 华南投资(0159.HK)公布全年业绩.
--09:00 中材股份(1893.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东大会.
--11:00 亚太卫星<1045,HK>股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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