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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:49 BJT

《香港重要政经日程》--9月18日-9月25日

=====================今日香港主要政经消息==========================

9月18日(周二)

-- 海王集团(0070.HK)公布全年业绩.

--16:30 公布2012年6-8月失业率数据.

--16:30 公布7月物价和外贸数据.

--10:00 金宝通(0320.HK)年度股东大会.

--11:00 威华达控股(0622.HK)特别股东大会.

--09:30 权智(国际)(0601.HK)年度股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

9月19日(周三)

-- 佳讯控股(0030.HK)公布年度业绩.

-- BOSSINI INT'L(0592.HK)公布年度业绩.

--09:30 广州药业股份(0874.HK)在广州召开特别股东大会.

--10:00 优派能源发展(0307.HK)年度股东大会.

--12:15 汇多利(0607.HK)年度股东大会.

--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)年度股东大会.

9月20日(周四)

-- 亚太资源(1104.HK)公布全年业绩.

-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.

-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.

--16:30 公布8月消费物价指数.

--16:30 公布6月就业统计数据.

--10:00 平安保险(2318.HK)在深圳召开特别股东大会.

9月21日(周五)

-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.

-- 众彩股份(8156.HK)公布全年业绩.

-- 科瑞控股(8109.HK)公布全年业绩.

--10:00 安域亚洲(0645.HK)年度和特别股东大会.

--11:00 亚洲资源(0899.HK)年度股东大会.

--10:00 超越集团(0147.HK)年度和特别股东大会.

--09:00 中国罕王(3788.HK)特别股东大会.

9月24日(周一)

-- 普拉达(1913.HK)中期业绩公布.

--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东周年大会.

--10:00 天行国际(0993.HK)股东特别大会.

--11:30 安宁控股(0128.HK)股东特别大会.

--14:00 东江环保(0895.HK)于深圳举行临时股东大会.

*9月25日(周二)

--16:30 8月进出口数据.

-- 实力建业(0519.HK)公布全年业绩.

-- 光汇石油(0933.HK)公布全年业绩.

-- 新世界百货中国 (0825.HK)公布全年业绩.

-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.

-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.

-- 华南投资(0159.HK)公布全年业绩.

--09:00 中材股份(1893.HK)于北京举行临时股东大会.

--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东大会.

--11:00 亚太卫星<1045,HK>股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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