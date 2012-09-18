〔香港数据〕6-8月失业率持平于3.2%,部分雇主招聘意欲渐趋谨慎

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透香港9月18日电---香港政府周二公布,6-8月的失业率持平于3.2%,就业不足率则由5-7月的1.5%上升至1.7%.
劳工及福利局局长张建宗表示,虽然目前的职位空缺数目仍处于较高水平,但部分雇主的招聘意欲已渐趋谨慎.另外,随着外围环境转坏的风险进一步增加,本港经济前景将增添更多不明朗因素.
失业率(%) 就业不足率(%)
12年6-8月 3.2* 1.7*
12年5-7月 3.2 1.5
12年4-6月 3.2 1.4
12月3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
11年9-11月 3.4 1.5
11年8-10月 3.3 1.6
11年7-9月 3.2 1.7
11年6-8月 3.2 1.8
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8
注: *初步数据. (完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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