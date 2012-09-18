〔香港数据〕6-8月失业率持平于3.2%,部分雇主招聘意欲渐趋谨慎

路透香港9月18日电---香港政府周二公布,6-8月的失业率持平于3.2%,就业不足率则由5-7月的1.5%上升至1.7%.

劳工及福利局局长张建宗表示,虽然目前的职位空缺数目仍处于较高水平,但部分雇主的招聘意欲已渐趋谨慎.另外,随着外围环境转坏的风险进一步增加,本港经济前景将增添更多不明朗因素.