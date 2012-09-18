更正:〔基金产业〕网上分销商FSM推出债券基金零销售费,挑战银行营运模式

(更正:内文第三段及第七段人名应为"黄展威",非"黄志威")

路透香港9月18日电---网上单位信托分销平台--Fundsupermart.com(FSM)周二称,本周五起透过其平台交易的债券基金将不收取销售费用,只收取每季0.05%服务费,比起透过银行分销的债券基金初始费用大大降低,料有助抢占市场占有率.

FSM是新加坡奕丰集团(iFast Corporation)旗下企业,并于2007年开始营运,现时透过FSM交易的基金总数接近450只,其中约100只为债券基金,其余为股票基金和平衡基金.

FSM香港总经理黄展威向记者表示,市场上不少分销商的基金认购费介乎1.2-2.5%,部分视乎投资额而定,而FSM过往债券基金的认购费为0.4-1.0%.不过与银行相比,FSM的市场占有率依然有限,因为银行一般的基金毛销售额较大.

"希望此次改变收费模式后,可以吸引更多交易."他指出,新的收费模式类似银行的定期存款,存入时不收分文,但获取的收息率更高.

以每1万港元的投资金额计,FSM每季收取0.05%服务费,大约5港元.若以年度化收益率8%计算,投资于高收益基金每月可收息约70港元.

香港金融管理局副总裁余伟文此前在一论坛上指出,面对西方金融监管要求不断提升的挑战,香港的银行业应专注于亚洲的发展机会,一是离岸人民币业务,二是资产管理服务.而香港的资产管理行业需要增加高价值的职位,改变现时偏重于销售和市场推广角色,而提供更多核心资产管理服务包括基金管理、研究和交易.

黄展威称,预料美国第三轮量化宽松措施(QE3)会吸引更多资金从高收益债券基金流至股票基金,使第三季度流入高收益债券基金的速度较前两季有所减慢,不过由于欧债危机尚未明朗,相信第四季度流入高收益债券基金的资金将会回升.

根据香港投资基金公会的数据,今年上半年香港零售的债券基金总额159亿美元,占整个市场约三分之二,反映香港投资者在低息环境下对较稳定的基金产品兴趣日益增加.(完)