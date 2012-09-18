敬告客户:特别报导--中国信用债市场的成长烦恼:做大后如何走向成熟--PDF版本****

中国越来越多的企业转道债市缓解资金饥渴,因信贷投放不温不火,股市的持续低迷又令IPO以及上市公司增发难有起色.

此外,发债的成本更低无疑也是重要原因."确实便宜啊,相当于贷款打了八折",平安证券固定收益部研究主管石磊说.

信用债市场快速发展的背后,是三大监管机构--央行、发改委和证监会的力推.从短融/中票与企业债、公司债的单项PK,到开拓私募发行、资产证券化等新竞争领域,再加上企业发债规模限制逐步放宽、审核和发行程序的竞相简化便利等,企业债务融资环境不断得到优化.

不过规模上的快速扩张,并不意味着市场的成熟.这最突出地表现在中小企业融资比例偏低上,目前发债主体仍以大型或国有背景企业为主.

此外,在目前的经济减速周期中,不少行业经营困难加剧,与此同时信用债供给量仍不断增长,信用风险出现的机率因此明显上升,出现首例违约个案的日子或渐行渐近.

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