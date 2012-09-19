敬告客户:特别报导--中国信用债市场的成长烦恼:做大后如何走向成熟--PDF版本****

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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中国越来越多的企业转道债市缓解资金饥渴,因信贷投放不温不火,股市的持续低迷又令IPO以及上市公司增发难有起色.
此外,发债的成本更低无疑也是重要原因."确实便宜啊,相当于贷款打了八折",平安证券固定收益部研究主管石磊说.
信用债市场快速发展的背后,是三大监管机构--央行、发改委和证监会的力推.从短融/中票与企业债、公司债的单项PK,到开拓私募发行、资产证券化等新竞争领域,再加上企业发债规模限制逐步放宽、审核和发行程序的竞相简化便利等,企业债务融资环境不断得到优化.
不过规模上的快速扩张,并不意味着市场的成熟.这最突出地表现在中小企业融资比例偏低上,目前发债主体仍以大型或国有背景企业为主.
此外,在目前的经济减速周期中,不少行业经营困难加剧,与此同时信用债供给量仍不断增长,信用风险出现的机率因此明显上升,出现首例违约个案的日子或渐行渐近.
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。