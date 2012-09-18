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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 21:58 BJT

更正:〔香港个股〕龙湖地产正出售价值高至4亿美元股份--IFR

(更正:因原文有误,股票发行规模为4亿美元,非"6.35亿美元",且删除股票发行数量)

路透香港9月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,龙湖地产(0960.HK)正出售价值高至4亿美元股份,所得资金用于土地收购和日常开支.

该公司每股股价出售价介于11.88-12.38港元,较周二收盘价有4-7.9%折让.

花旗(C.N)和高盛(GS.N)负责是次交易.(完)

--编译 陈敏; 审校 曾祥进

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