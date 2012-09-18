更正:〔香港个股〕龙湖地产正出售价值高至4亿美元股份--IFR

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(更正:因原文有误,股票发行规模为4亿美元,非"6.35亿美元",且删除股票发行数量)
路透香港9月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,龙湖地产(0960.HK)正出售价值高至4亿美元股份,所得资金用于土地收购和日常开支.
该公司每股股价出售价介于11.88-12.38港元,较周二收盘价有4-7.9%折让.
花旗(C.N)和高盛(GS.N)负责是次交易.(完)
--编译 陈敏; 审校 曾祥进
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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