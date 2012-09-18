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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 18:49 BJT

香港已公布经济指标--2012/9/18

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年第二季  本地生产总值(GDP)          +1.2        +0.7            +5.1
  2012年7月     综合消费物价指数(CPI)      +1.6        +3.7            +7.9     
  2012年7月     甲类消费物价指数(CPI A)    -2.4        +3.3           +12.5     
  2012年7月     零售值                     +3.8       +11.0           +29.1              
  2012年7月     零售量                     +1.3        +8.5           +22.4  
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  失业率       12月6-8月         12年5-7月          11年6-8月 
                  3.2%*             3.2%                3.2%
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年7月    贸易赤字/盈余             -40.1         -44.7          -35.9  
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  注: *为已经更新 
      **政府根据最新国际统计标准修订数字.
      ^经修订数据 (完)

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