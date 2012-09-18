香港已公布经济指标--2012/9/18

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年7月 综合消费物价指数(CPI) +1.6 +3.7 +7.9 2012年7月 甲类消费物价指数(CPI A) -2.4 +3.3 +12.5 2012年7月 零售值 +3.8 +11.0 +29.1 2012年7月 零售量 +1.3 +8.5 +22.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月6-8月 12年5-7月 11年6-8月 3.2%* 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年7月 贸易赤字/盈余 -40.1 -44.7 -35.9 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 **政府根据最新国际统计标准修订数字. ^经修订数据 (完)
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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