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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月19日

路透香港9月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7518港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高11.54点或0.09%,报13,564.64点.之前联邦快递(FDX.N)下调获利预期,且投资者在股市上周
受美联储新一轮刺激举措推动大涨后回撤. 

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                                (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  204.900   -0.93      50205            15.883      -0.85
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.350   -3.27      60949             3.209      -0.02
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.740    0.69     100577            83.316       0.14
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.540   -0.59      59530            22.501      -0.22
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.090    0.23      37759             9.929      -0.21
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   92.070   -0.32      13312             7.137       0.10
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.070   -0.51     201318            72.975       0.10
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.160   -4.12      18182             4.586       0.35
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.740   -1.53     240977            12.977       1.06
  兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.310   -4.01     105955            11.868       0.75
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.500    0.81      33285             5.329      -0.76
  南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.300    1.19       6768             3.302       0.37
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.260    1.19       4303             1.183     -50.09
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.820   -4.21      35571             0.282      -4.35 (完)

  --整理 李珊珊

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