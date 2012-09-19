《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透香港9月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7518港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高11.54点或0.09%,报13,564.64点.之前联邦快递(FDX.N)下调获利预期,且投资者在股市上周 受美联储新一轮刺激举措推动大涨后回撤. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 204.900 -0.93 50205 15.883 -0.85 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.350 -3.27 60949 3.209 -0.02 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.740 0.69 100577 83.316 0.14 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.540 -0.59 59530 22.501 -0.22 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.090 0.23 37759 9.929 -0.21 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 92.070 -0.32 13312 7.137 0.10 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.070 -0.51 201318 72.975 0.10 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.160 -4.12 18182 4.586 0.35 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.740 -1.53 240977 12.977 1.06 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.310 -4.01 105955 11.868 0.75 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.500 0.81 33285 5.329 -0.76 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.300 1.19 6768 3.302 0.37 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.260 1.19 4303 1.183 -50.09 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.820 -4.21 35571 0.282 -4.35 (完) --整理 李珊珊
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。