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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:24 BJT

《香港报摘》--信报9月19日

* 要闻版头条:

--新界两大型新盘屯门珑门及落禾沙迎海昨天正式对撼,两楼盘推出单位数目相若,平均尺价8,000余港元.学者认为,两盘售价均高于同区,虽未能售罄,但销情已算不俗,相信政府新招针对第二套房,对市场影响性较低.

* 其他:

--美国第三轮量化宽松(QE3)亢奋后港股昨日略事休喘,不过券商开始上调港股评级,瑞银上调MSCI中国指数目标10%至11,900点,并维持恒指见22,000点的看法.

--港交所(0388.HK)昨天谴责山西长城微光器材(8286.HK)及其十名董事和前董事、批评一名执行董事,容许集团在2004至2009年期,变相送钱予关连人士,却没有经过独立股东批准.

--创业板上市的中国信贷(8207.HK)发行2亿元人民币点心债,票面息率为11厘,为点心债市场最高票息.市场人士指出,债券票息较高除反映现时市场人民币利率高企外,亦反映出投资者对有关企业信贷风险溢价的要求.

--华富国际(0952.HK)旗下的经纪行华富嘉洛前董事兼负责人员董瑞麟,昨天在区域法院被判即时入狱一年,原因是他诈骗包销三家上市公司的佣金接近60万港币,同时法官要求他向前雇主悉数归该笔佣金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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