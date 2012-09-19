《香港报摘》--信报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 要闻版头条:
--新界两大型新盘屯门珑门及落禾沙迎海昨天正式对撼,两楼盘推出单位数目相若,平均尺价8,000余港元.学者认为,两盘售价均高于同区,虽未能售罄,但销情已算不俗,相信政府新招针对第二套房,对市场影响性较低.
* 其他:
--美国第三轮量化宽松(QE3)亢奋后港股昨日略事休喘,不过券商开始上调港股评级,瑞银上调MSCI中国指数目标10%至11,900点,并维持恒指见22,000点的看法.
--港交所(0388.HK)昨天谴责山西长城微光器材(8286.HK)及其十名董事和前董事、批评一名执行董事,容许集团在2004至2009年期,变相送钱予关连人士,却没有经过独立股东批准.
--创业板上市的中国信贷(8207.HK)发行2亿元人民币点心债,票面息率为11厘,为点心债市场最高票息.市场人士指出,债券票息较高除反映现时市场人民币利率高企外,亦反映出投资者对有关企业信贷风险溢价的要求.
--华富国际(0952.HK)旗下的经纪行华富嘉洛前董事兼负责人员董瑞麟,昨天在区域法院被判即时入狱一年,原因是他诈骗包销三家上市公司的佣金接近60万港币,同时法官要求他向前雇主悉数归该笔佣金.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。