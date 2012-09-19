《香港报摘》--经济日报9月19日

* 要闻版头条:

--中日关系持续紧张,经贸战一触即发,引发中日金融市场波动.国际金融市场忧虑日本经济受打击,伦敦和纽约市场出现抛售日圆现象,日本政府昨天召开紧急会议商讨对策.

* 其他:

--中国南车(1766.HK)公布拟以一批或分批形式发行包括公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据在内的一种或若干种类的人民币债券类融资工具,各类债券待偿还余额总计不超过150亿元人民币,最长期限不超过10年.

--市场消息称,郑州煤机H股(601717.SS)(股号:0564.HK)拟再把招股日期稍为延后.由本来的9月24日(下周一)略押后到下周四,而挂牌日期也顺延至10月12日,但最多募集逾46.8亿港元的大计暂力争不变.

--复星国际(0656.HK)公布,旗下全资附属上海复星工业技术发展,与The Prudential Insurance Company of America合资筹建的人寿保险公司,已获得中国保险监督管理委员会的正式开业批覆.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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