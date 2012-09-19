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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:03 BJT

〔香港个股〕龙湖地产按每股11.88港元,配售总值30.9亿港元股份

路透香港9月19日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)周三称,该公司以先旧后新方式,按每股11.88港元,配售总值30.9亿港元的股份,所得款项将用作其中国房地产开发项目以及作一般营运资金.

配售价为配售价区间下限,较周二收盘价12.9港元折让7.9%.

龙湖地产周三在联交所一份声明中称,是次配售2.6亿股股份,相当于已发行股本5%,及经扩大后股本4.8%.

龙湖地产董事长吴亚军上月表示,下半年对买地抱持审慎态度,除了因为土地市场开始转热,也因为公司已买了一批土地,令财务资源相对减少.截至6月底止,该公司的现金及银行结存约174.7亿元,净负债率为49%.[ID:nSH0113153](完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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