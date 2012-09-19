〔香港个股〕龙湖地产按每股11.88港元,配售总值30.9亿港元股份

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透香港9月19日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)周三称,该公司以先旧后新方式,按每股11.88港元,配售总值30.9亿港元的股份,所得款项将用作其中国房地产开发项目以及作一般营运资金.
配售价为配售价区间下限,较周二收盘价12.9港元折让7.9%.
龙湖地产周三在联交所一份声明中称,是次配售2.6亿股股份,相当于已发行股本5%,及经扩大后股本4.8%.
龙湖地产董事长吴亚军上月表示,下半年对买地抱持审慎态度,除了因为土地市场开始转热,也因为公司已买了一批土地,令财务资源相对减少.截至6月底止,该公司的现金及银行结存约174.7亿元,净负债率为49%.[ID:nSH0113153](完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。