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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:05 BJT

〔港报社评〕发展新界东北,光阴匆匆怕消磨--星岛日报9月19日

政府打算大规模发展新界东北,提供50,000多个住宅单位,住上150,000人,提供大量住宅.这一美丽蓝图带给市民不少憧憬,愿景要早日落实,就要化为现实的执行纲领,化解种种阻力,争取在现届政府取得实绩.

当局吸收了天水围90%公屋及交通不便的教训,当局初时计画私人住宅在新发展区占57%,由于近年楼价飙升恢复了居屋计画,当局调整区内公私营住宅的比例.发展模式打算由原先构思的公私营合作,改由当局斥资逾400亿港元买地来掌握主导权,确保项目进度,以及免遭非议官商勾结.

现时区内不少土地掌握在发展商手里.政府收地,理论上可以加快发展居屋和公屋,重新卖出又可透过条款订出建屋限期,避免囤积.不过,发展商不肯贱卖,政府如果以高价买地,就会被质疑偏帮发展商.

当局亦有考虑重启传统新市镇模式收地,行使法定权力,强制收回私人土地业权作公共用途.当年政府收地阻力较少,原因是农民纷纷愿意脱耕发财,争拗只在补偿金额.今天的反对团体多样化,有的人旨在争取补偿,有的则基于保育原则,坚决要保持耕种原貌,还有的扯到反对深港两地融合的政治高度.

开发新界东北,改善市民居住环境,大原则易获社会认同,真正难度是落实过程的种种细节.落实美好蓝图不能只靠愿景和感召,要理顺众多持份者的利益,靠的是坚定意志和灵活手腕兼备.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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