〔港报社评〕发展新界东北,光阴匆匆怕消磨--星岛日报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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政府打算大规模发展新界东北,提供50,000多个住宅单位,住上150,000人,提供大量住宅.这一美丽蓝图带给市民不少憧憬,愿景要早日落实,就要化为现实的执行纲领,化解种种阻力,争取在现届政府取得实绩.
当局吸收了天水围90%公屋及交通不便的教训,当局初时计画私人住宅在新发展区占57%,由于近年楼价飙升恢复了居屋计画,当局调整区内公私营住宅的比例.发展模式打算由原先构思的公私营合作,改由当局斥资逾400亿港元买地来掌握主导权,确保项目进度,以及免遭非议官商勾结.
现时区内不少土地掌握在发展商手里.政府收地,理论上可以加快发展居屋和公屋,重新卖出又可透过条款订出建屋限期,避免囤积.不过,发展商不肯贱卖,政府如果以高价买地,就会被质疑偏帮发展商.
当局亦有考虑重启传统新市镇模式收地,行使法定权力,强制收回私人土地业权作公共用途.当年政府收地阻力较少,原因是农民纷纷愿意脱耕发财,争拗只在补偿金额.今天的反对团体多样化,有的人旨在争取补偿,有的则基于保育原则,坚决要保持耕种原貌,还有的扯到反对深港两地融合的政治高度.
开发新界东北,改善市民居住环境,大原则易获社会认同,真正难度是落实过程的种种细节.落实美好蓝图不能只靠愿景和感召,要理顺众多持份者的利益,靠的是坚定意志和灵活手腕兼备.(A06)
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。