〔港报社评〕加强管理疏导,避免矫枉过正--文汇报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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水货客长期对香港北区居民生活造成滋扰,日前更酿成冲突事故,港府经过跨部门会议后,决定推出6招打击水货活动措施,包括打击水货客阻街行为;向持双程证的水货客提出检控;海关增派便装人员收集情报等.
香港是国际知名的自由港及购物天堂,在吸引不少中国旅客来港购物的同时,也衍生出水货客扰民的问题.不过,中国游客来港购物是刺激香港内需的重要动力.为免对中国旅客来港购物造成不便,当局应避免矫枉过正,在针对性打击来往多次而扰民的水货活动的同时,还应以更专业的措施处理水货问题,加强沟通管理,清除障碍,疏导人流,遏制水货活动,做到既能方便旅客购物又不扰民.
不过,香港是国际大都会,市民应抱持好客之道,接待来自四面八方的旅客到港购物消费.而且,在港带水货并非违法行为,水货客络绎于途无疑对市民造成不便,但他们并没有干犯法例.如果以强硬举措打击旅客带货物返回中国,并不适宜,也影响香港作为购物天堂的美誉.中国旅客消费能力强劲,许多地方均积极招徕中国旅客旅游消费,刺激经济.如果在水货问题上矫枉过正,可能妨碍来港购物的中国旅客.
当局应该针对有组织的带水货行为,重点打击及管理,同时亦应注意疏导管理,减少负面影响.当局应从改善管理、做好疏导工作上着手,与中国相关部门合作,做好相应的配套工作如抽查、通关等,既纾缓水货客扰民问题,也避免矫枉过正.(A06)
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。