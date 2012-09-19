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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:05 BJT

〔港报社评〕加强管理疏导,避免矫枉过正--文汇报9月19日

水货客长期对香港北区居民生活造成滋扰,日前更酿成冲突事故,港府经过跨部门会议后,决定推出6招打击水货活动措施,包括打击水货客阻街行为;向持双程证的水货客提出检控;海关增派便装人员收集情报等.

香港是国际知名的自由港及购物天堂,在吸引不少中国旅客来港购物的同时,也衍生出水货客扰民的问题.不过,中国游客来港购物是刺激香港内需的重要动力.为免对中国旅客来港购物造成不便,当局应避免矫枉过正,在针对性打击来往多次而扰民的水货活动的同时,还应以更专业的措施处理水货问题,加强沟通管理,清除障碍,疏导人流,遏制水货活动,做到既能方便旅客购物又不扰民.

不过,香港是国际大都会,市民应抱持好客之道,接待来自四面八方的旅客到港购物消费.而且,在港带水货并非违法行为,水货客络绎于途无疑对市民造成不便,但他们并没有干犯法例.如果以强硬举措打击旅客带货物返回中国,并不适宜,也影响香港作为购物天堂的美誉.中国旅客消费能力强劲,许多地方均积极招徕中国旅客旅游消费,刺激经济.如果在水货问题上矫枉过正,可能妨碍来港购物的中国旅客.

当局应该针对有组织的带水货行为,重点打击及管理,同时亦应注意疏导管理,减少负面影响.当局应从改善管理、做好疏导工作上着手,与中国相关部门合作,做好相应的配套工作如抽查、通关等,既纾缓水货客扰民问题,也避免矫枉过正.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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