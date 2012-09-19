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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:05 BJT

〔港报社评〕加强行政执法,控制水客乱象--明报9月19日

上水火车站附近,长期被水货客霸占为散货场,阻塞通道和衍生其他问题,扰乱了上水居民的生活,政府要认真处理.不过,现阶段毋须把水货客视为入境问题,只需对之加强行政管理,以行政手段加强执法,增加水货客营运成本,即使未能令水货客绝迹,也可以将他们纳入规管,减轻上水居民生活所受的滋扰.

有意见认为,水货客并非旅客,政府应该与深圳协商,惩罚每日往来多次的水货客,使他们一段时间内不能来港,但一批人受限,另一批可以接替,所以效果成疑;除非中国全面取消一签多行,但这是两地融合的倒退,而所释出香港拒绝接待中国旅客的信息,对港负面影响很大.不值得为了水货客影响到香港旅游城市的声誉;把问题局限在水货客的一些特定情况,应该可以找到适当应对之法.

政府可以藉着行政手段,增加营运水货和水货客的成本,包括时间成本,也遏止水货客的数量和活动.例如,水货客拖着大批货品过关,海关人员可以要求他们逐样货品摊开接受检查,令水货客付出时间成本;另外,港铁职员可严格执行水货客拖拉货品的体积和高度限制,若有不符合规定,就不让他们乘搭港铁.

作为旅游城市和购物天堂,香港理应广纳八方来客,只是香港的设施,原本供700万人之用,现在每年接待约4,000万名旅客,使市民感受到生活空间被挤占.而旅客多集中在闹市,以香港市区的高度发展,很难开拓更大空间让旅客活动,所以,透过规划引导旅客到其他地区,是政府可以考虑的方向.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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