〔港报社评〕加强行政执法,控制水客乱象--明报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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上水火车站附近,长期被水货客霸占为散货场,阻塞通道和衍生其他问题,扰乱了上水居民的生活,政府要认真处理.不过,现阶段毋须把水货客视为入境问题,只需对之加强行政管理,以行政手段加强执法,增加水货客营运成本,即使未能令水货客绝迹,也可以将他们纳入规管,减轻上水居民生活所受的滋扰.
有意见认为,水货客并非旅客,政府应该与深圳协商,惩罚每日往来多次的水货客,使他们一段时间内不能来港,但一批人受限,另一批可以接替,所以效果成疑;除非中国全面取消一签多行,但这是两地融合的倒退,而所释出香港拒绝接待中国旅客的信息,对港负面影响很大.不值得为了水货客影响到香港旅游城市的声誉;把问题局限在水货客的一些特定情况,应该可以找到适当应对之法.
政府可以藉着行政手段,增加营运水货和水货客的成本,包括时间成本,也遏止水货客的数量和活动.例如,水货客拖着大批货品过关,海关人员可以要求他们逐样货品摊开接受检查,令水货客付出时间成本;另外,港铁职员可严格执行水货客拖拉货品的体积和高度限制,若有不符合规定,就不让他们乘搭港铁.
作为旅游城市和购物天堂,香港理应广纳八方来客,只是香港的设施,原本供700万人之用,现在每年接待约4,000万名旅客,使市民感受到生活空间被挤占.而旅客多集中在闹市,以香港市区的高度发展,很难开拓更大空间让旅客活动,所以,透过规划引导旅客到其他地区,是政府可以考虑的方向.(A04)
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。