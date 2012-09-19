〔港报社评〕美日强化反导系统益增中美战略猜疑--信报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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昨天是"九一八事变"81周年,渖阳等地举行纪念活动;与此同时,中国近百个城市继续爆发反日示威,抗议日本政府明目张胆吞噬钓鱼岛.在中日武力潜在冲突风险升温、两岸四地民间"保钓"情绪高涨之下,美国国防部长帕内塔走访中日两国,昨天转抵北京.美方指出,帕内塔此行盼可加强两军互信关系.
美国重申"不持立场"的同时,却又进一步加强与日本军事合作,在日本境内增建第二个反导雷达系统,扩大美军在太平洋地区的雷达侦测范围,强化导弹防御系统的力量.可以看到,中美的战略互信,随着美国深化返亚战略而变得较前脆弱.如今更在日本再设置新一套雷达系统,反映美国介入亚太的深度和广度,已告不断深化,并把更多军力集中转移进来.
美国加紧亚洲战略再平衡,在过程中,把亚洲的安全伙伴关系,隐隐然营构成为针对中国的围堵;帕内塔即使鼓其如簧之舌,力图说服北京,美国返亚战略并非针对中国,但亦很难令中国信任.缺乏信任基础,使中美的合作伙伴关系始终无法稳定.
昨天,中国多艘海监船到钓鱼岛海域执行巡逻任务,日本海上保安厅并未采取强硬拦截措施,未造成双边冲突,是否帕内塔已向日方施压,不得而知.但美国操控中日两大国的适度紧张关系,积极影响东盟,制约区内国家间的合作,形成分化、限制成员之间的重新组合,这种战略手段,在应对中日钓鱼岛之争整个过程中,包括帕内塔今次中日之行,可以说充分暴露出来.(A02)
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。