〔港报社评〕中国挫日本,经济战如箭在弦--经济日报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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中日钓岛冲突不断升温,两国爆发经济战已如箭在弦.与过去多次中日冲突雷声大雨点小不同,今次日本背后有美国重返亚洲围堵中国的大棋局,北京要抗衡美国围堵,势要用经济手段严惩日本,警示亚洲诸国莫当美国棋子.
美国围堵战略要起作用,就要在亚太区建立杠杆点,日本是其一,还有鼓动菲律宾与越南冲击中国的南海主权;以及在政治与军事上拉拢澳洲、印度及印尼等,要筑起围堵中国的包围网.中国要反围堵,就须动摇美国在亚洲的杠杆点,尤其藉今次中日冲突大打经济牌,向亚洲诸国表明若对中国友善就可互惠互利;若即经济取利于中国,但政治上却靠向美国,甚至甘当美国棋子,对中国咄咄相逼,就可能要如日本般付沉重经济代价.
中国对日大打经济战虽难免挫伤自身经济,惟在长远利益考量下,有需要对日本杀鸡儆猴.然而,中国亦要考量国际形象与责任,对日经济战不会一下子全面铺开,而会逐步升级.第一步固是冻结民众赴日旅游,打击日本经济市道;接下来将是减少采购日货,对日资进入中国市场设更多关卡;再进一步还可加强对日出口战略资源管制、沽售所持日债,可持续对日本经济加压.
中国的目标是要日本政府知痛,释出和解善意,中日经济战才有望平息.中日纷争的真正战场,不是街头冲突或渔船千帆并举到钓岛宣示主权,而是两国在经济战交手.(A10)
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。