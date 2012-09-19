〔港报财经评论〕市场逼西班牙求救--信报9月19日

市场逼西班牙求救/ 习广思

无论是欧洲的"无限量"OMT买债计划,或者联储局的"无限量"MBS买债计划,先不说这个所谓"无限量"是真是假,市场的反应是先亢奋后冷静.对于联储局的QE3,许多事后分析指,这是政治考虑多于一切,而且是口术多于实际,但QE3已成功重燃通胀预期,美元疲弱及商品价格上升.对于欧央行,虽然许多人认为,OMT计划将可以为欧洲买到更多时间,但昨日西班牙、意大利债息回升,西班牙股市急挫.这是否意味着OMT效用已消散?投资市场再度Rsik-off?真相是,债市不打算与政客打哑谜,不愿与政治再纠缠,债市急升是市场向西班牙政客发出的最明确讯号--求救吧.港股上周借QE3之名,大挟淡仓,但到昨日急升股份回吐,特别是一批资源股、航运股,获利回吐压力大增.外围气氛转弱,恒指开市后走势牛皮,午后因A股下跌,加上欧洲股市回落,收报20,601点,下跌56点.大市成交额508亿港元,沽空比率8.93%.

大市在急升1,600点后有整固,昨日恒指中跑赢的股份,主要仍是地产股,升势未疲.地产股破顶追二线四大地产霸权股价回稳,九仓004.HK续见新高,集团早前向交易所更新MTNs计划,短期或再发债集资,但资金明显追逐二线地产股,嘉华(0173.HK)突破5月高位,英皇(0163.HK)股价再升,九建(0034.HK)挑战2月高位.尽管香港是一个小岛,但土地有价,中国内地发展商未必觊觎香港地产市场,但到港插旗也可望分到一杯羹,由万科借壳南联(1036.HK)、中粮借壳侨福(0207.HK),金地有意借壳星狮(0535.HK)后,壳股有价有市,华置(0127.HK)旗下至祥置业(0112.HK)亦见有炒作.全世界都在讨论QE3后的投资部署,好天斩埋落雨柴,的确很重要.QE3能否令股市再进一步突破,实在难下定论,毕竟大家都知道是"买时间"而已,股市反弹后,必定有某个意想不到的坏消息,将指数打回原形,故此,要炒QE3的话,炒股不炒市显得更为重要.

低息环境有利地产股,调整后应该吸纳,央行放水亦会有利金价,金矿股也可逢低吸纳,昨日再见到"热钱恩物"濠赌股逆市上升,银娱(0027.HK)再创新高.未来一段日子内,投资者大可在中小型股中寻宝,部分基金爱股已重现生猛迹象,例如家电股、出口工业股.中资股当中,资金博残股反弹不遗余力,但以煤炭及钢铁为首的残股,弹完即散.相反,部分内房股强势未改,尤以龙湖地产(0960.HK)成功配股,加上传闻有内房IPO试水温,仍可视之为寻宝之地.

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提早炒财政悬崖澳元弱势/ 苏子

商品货币如澳元及纽元未能于上周五凌晨,当市场知悉联储局推出无上限的QE3措施后而出现一浪高于一浪的走势.踏入本周初,商品货币更出现庞大沽压,令澳元兑美元于本周初收市时呈现大阴烛,并且于过去三个交易天在日线图上形成一组不利后市的黄昏之星形态.澳元兑美元较上日的1.0470收市价再多跌60点子,至1.0410低位水平,此低位与50天SMA的1.0403短期重要支持相若.如昨晚美国市澳元兑美元乏力反弹且明显在50天SMA支持以下波动及收市,则已可确认上述的黄昏之星形态不会有走势陷阱出现,而澳元兑美元于上周五所造的1.0624高位料将成为中期重要顶部,后市汇价将进一步往下寻底.其实,联储局在美股正处于金融海啸爆发后的新高水平时,却正式启动加重药力的无上限QE3放水措施,正正反映联储局对未来美国经济的复苏势头没有太大信心,否则又何须在美股仍处于良好上升势头时加重药力?

这可能与联储局主席贝南奇正担心到今年年底,当美国政府减税优惠措施到期,而同时亦会启动减赤机制,结果令政府的支出突然大幅收缩,令明年美国的财赤便会如悬崖般直线下跌,出现所谓财政悬崖.有关财政悬崖会令企业减少投资及受聘人数、个人消费下降及民间税务负担与医疗开支上升,最终或令GDP出现收缩情况.目前市场炒作完QE3后,担心稍后大有可能会炒作QE3亦阻止不了美国经济因财政悬崖的出现而有再陷衰退,失业率亦无望再跌.若市场真的如此炒作,则目前澳元兑美元的弱势只不过是被担心财政悬崖的有心人提前炒作而已,至于近日表现强势的欧罗兑美元及英镑兑美元,相信稍后将跟随澳元兑美元的步伐,正式掉头回落.

欧罗兑美元曾一度回落至1.3045低位,已经明显回落至20天保历加通道顶部阻力线以下,即返回保历加通道内波动,反映近日汇价的单边升市应已告一段落了.如昨晚汇价保持弱势并且明显在1.3030以下收市,配合澳元兑美元亦在50天SMA的1.0403支持以下收市,美股亦见低收,相信美元会因避险资金再度流入而正式结束近期的大弱势,美汇指数可望升回80关口以上波动.(B09)