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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指盘初近持平,公用事业股走强

路透香港9月19日电---香港股市周三开在平盘附近,当地公用事业股走强抵消了地产和商品类股的疲势.

恒生指数.HSI开盘仅微升0.04%,报20,609.5点.恒生国企指数.HSCE上扬0.3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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