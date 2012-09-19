《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 明报:
--中海油(0883.HK)收购加拿大Nexen一事继续遭遇阻力,有加国保守党议员对出售资产予中国企业表示关注,而加拿大工业部长Christian Paradis则表示,正在密切检讨该交易是否符合该国法例.
* 星岛日报:
--美国宣布第三轮量化宽松政策后香港楼巿火上添油,各类型二手楼盘连日创新高.据悉,政府正研究加快推出行政措施,包括将特别印花税的年期及税率"加码",进一步赶绝"炒家".接近政府消息人士说,当局仍在观察巿况究竟是"虚火"还是实际需求,需要时会毫不犹豫出招.
--曾任蒙牛(2319.HK)副主席的现代牧业(1117.HK)始创人兼主席邓九强突宣告退位,旋即惹来各方揣测.走马上任的新主席华裕能昨日再次澄清,尽管外界不断盛传蒙牛想收购现代牧业,但他强调公司从未与蒙牛讨论过合并.
* 苹果日报:
--思捷(0330.HK)将于下周三公布全年业绩,消息称,新任行政总裁Jose Martinez届时将首次以行政总裁身份与投资者会面,更会参与一连串投资者会议,现任行政总裁范德施则随时离职.证券界相信,新任总裁将会把早前定下的"转型计划"劲削八成.
* 东方日报:
--达芙妮(0210.HK)传与加盟商再起纠纷,据内地传媒报导,湖北省孝感地区内达芙妮直营店被加盟商封堵近六日.不过,达芙妮昨回应查询,澄清直营店并没有遭加盟商封堵,只属公司应对措施,是公司直营店安排停止营业.
* 文汇报:
--按揭公司预计,政府出招短期内难免窒碍楼市成交步伐,连带影响按揭需求,预料全年新取用按揭贷款金额1,713亿港元,按年跌25%,创2007年以来5年新低,但预期第四季在通胀回升加上租金高企,整体楼价上升3%至5%.
* 大公报:
--市场消息指,昆仑能源(0135.HK)以每股13.34港元,配售2,000万股股份,集资约2.67亿港元,配售价格较昨日收盘折让约2%.
--尽管苹果公司的iPhone 5并无惊喜,但仍引起苹果迷抢先订购,推出不足一年的iPhone 4S即被:打入冷宫",今年3月才正式销售iPhone 4S的中电信(0728.HK)急急割价"散货",最高降幅超过2000元人民币,消息拖累中电信股价急跌5%.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。