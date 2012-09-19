《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

* 明报:

--中海油(0883.HK)收购加拿大Nexen一事继续遭遇阻力,有加国保守党议员对出售资产予中国企业表示关注,而加拿大工业部长Christian Paradis则表示,正在密切检讨该交易是否符合该国法例.

* 星岛日报:

--美国宣布第三轮量化宽松政策后香港楼巿火上添油,各类型二手楼盘连日创新高.据悉,政府正研究加快推出行政措施,包括将特别印花税的年期及税率"加码",进一步赶绝"炒家".接近政府消息人士说,当局仍在观察巿况究竟是"虚火"还是实际需求,需要时会毫不犹豫出招.

--曾任蒙牛(2319.HK)副主席的现代牧业(1117.HK)始创人兼主席邓九强突宣告退位,旋即惹来各方揣测.走马上任的新主席华裕能昨日再次澄清,尽管外界不断盛传蒙牛想收购现代牧业,但他强调公司从未与蒙牛讨论过合并.

* 苹果日报:

--思捷(0330.HK)将于下周三公布全年业绩,消息称,新任行政总裁Jose Martinez届时将首次以行政总裁身份与投资者会面,更会参与一连串投资者会议,现任行政总裁范德施则随时离职.证券界相信,新任总裁将会把早前定下的"转型计划"劲削八成.

* 东方日报:

--达芙妮(0210.HK)传与加盟商再起纠纷,据内地传媒报导,湖北省孝感地区内达芙妮直营店被加盟商封堵近六日.不过,达芙妮昨回应查询,澄清直营店并没有遭加盟商封堵,只属公司应对措施,是公司直营店安排停止营业.

* 文汇报:

--按揭公司预计,政府出招短期内难免窒碍楼市成交步伐,连带影响按揭需求,预料全年新取用按揭贷款金额1,713亿港元,按年跌25%,创2007年以来5年新低,但预期第四季在通胀回升加上租金高企,整体楼价上升3%至5%.

* 大公报:

--市场消息指,昆仑能源(0135.HK)以每股13.34港元,配售2,000万股股份,集资约2.67亿港元,配售价格较昨日收盘折让约2%.

--尽管苹果公司的iPhone 5并无惊喜,但仍引起苹果迷抢先订购,推出不足一年的iPhone 4S即被:打入冷宫",今年3月才正式销售iPhone 4S的中电信(0728.HK)急急割价"散货",最高降幅超过2000元人民币,消息拖累中电信股价急跌5%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]